В Бишкеке прошел модный конкурс «Стиль кочевника»

В рамках VIII Всемирного фестиваля «Эпосы народов мира» состоялся международный модный конкурс «Стиль кочевника». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, конкурс организован с целью предоставить равные возможности как опытным специалистам, так и начинающим дизайнерам. Участие проходило в двух номинациях:

«Стражи традиций» («Салт сакчылар») — для профессионалов с опытом работы в модной индустрии более пяти лет.

«Молодая волна» («Жаш толкун») — для молодых дизайнеров с опытом до пяти лет, включая студентов и недавних выпускников.

Каждая категория оценивалась по собственным критериям, в зависимости от уровня подготовки участников. В числе главных критериев — профессионализм, инновационность и оригинальный подход.

Итоги конкурса будут подведены 30 мая.