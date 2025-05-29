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Общество

В Бишкеке прошел международный симпозиум эпосоведов

В Национальной библиотеке имени Алыкула Осмонова в Бишкеке прошел международный научно-практический симпозиум под названием «Универсальная природа эпоса: типология и основные этнические модели». Об этом сообщает пресс-служба Минкультуры.

По ее данным, мероприятие провели в рамках VIII Всемирного фестиваля «Эпосы народов мира» и посвящено 130-летию великого манасчи Саякбая Каралаева.

В симпозиуме приняли участие более 70 известных фольклористов, ученых, историков и специалистов по культурному наследию из более чем 30 стран мира.

Участники обсудили универсальные ценности эпосов, присущие всему человечеству, этнические особенности каждого народа, а также роль эпического наследия в современном обществе.

Цель симпозиума — отразить культурное многообразие народов мира и духовную близость через глубокое изучение эпического наследия, а также найти новые формы передачи этих ценностей будущим поколениям.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/330883/
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