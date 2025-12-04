15:52
USD 87.45
EUR 101.83
RUB 1.13
Общество

Популяризация эпоса «Манас». Семерым манасчи подарили квартиры

Частный предприниматель Нургалы Асаналиев официально вручил ключи от квартир, предназначенных для семи манасчи. Об этом сообщает Минкультуры КР.

По его данным, эта инициатива направлена на популяризацию великого наследия — эпоса «Манас» — и его широкое распространение среди молодого поколения.

Минкультуры
Фото Минкультуры. Новые квартиры

Манасчи выразили готовность еще больше раскрывать свой творческий потенциал.

Предприниматель отметил, что и дальше будет поддерживать культурное наследие, и пожелал им творческих успехов.

Подчеркнуто, что эта поддержка внесет большой вклад в развитие искусства манасчи и сохранение народного наследия.
