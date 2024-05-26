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Общество

Малый кыргызский эпос «Эр-Тоштук» перевели на украинский язык

В Киеве презентовали малый кыргызский эпос «Эр-Тоштук» на украинском языке. Об этом сообщает портал «Новини.Live».

Нови.Live
Фото Нови.Live

По словам и. о. министра культуры и информационной политики Украины Ростислава Карандаева, для того, чтобы лучше понять другую страну, нужно знать, что за культурное наследие создал ее народ.

«Это позволяет узнать, как живут конкретные народы. Я благодарен всем, кто присоединился к этому проекту. Отдельно хочу подчеркнуть дизайнерское решение, которое было использовано для презентации эпоса. В презентационном буклете, изданном на латинице, использован древний украинский алфавит. Это графемы, которые сегодня не используются в Украине, но являются нашим наследием», — отметил Ростислав Карандаев.

Он поблагодарил всех, кто внес свой вклад в создание этого проекта, кто вдохновил авторов, поддержал их финансово.

«Для кыргызов Манас является значимым символом истории, уходящим корнями в глубокую древность. Представленный сегодня народный эпос «Эр-Тоштук» считается продолжением эпоса «Манас». Его еще называют маленькой эпопеей», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Украине Идрис Кадыркулов.

Он добавил, что отныне кыргызский народный эпос стал культурным достоянием и украинского народа.

По словам дипломата, это свобода, равноправие, братство, любовь к родной земле, готовность к самопожертвованию.

«Красной нитью проходит линия патриотизма и необходимости защищать свое государство от внешнего врага. Эти ценности не менее близки и присущи украинцам», — заключил дипломат.

Новые книги будут передаваться в вузы и библиотеки Украины.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295035/
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