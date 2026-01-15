12:29
Общество

Башкирский эпос «Урал баатыр» впервые издан на кыргызском языке

Башкирский эпос «Урал баатыр» впервые вышел в переводе на кыргызский язык. Иллюстрированное подарочное издание подготовили башкирское издательство «Китап» и Башкирский государственный педагогический университет имени М.Акмуллы. Об этом сообщает издательство «Китап».

«Китап»
Фото «Китап». Башкирский эпос «Урал баатыр» впервые издан на кыргызском языке

Перевод стал частью соглашения между Башкортостаном и Кыргызской Республикой о взаимном переводе национальных эпосов.

В его рамках «Урал баатыр» перевели на кыргызский язык, а кыргызский эпос «Манас» — на башкирский.

Права на издание переводов в мае 2025 года получил БГПУ имени М.Акмуллы. Перевод «Урал баатыра» выполнил профессор Джалал-Абадского государственного университета имени Б.Осмонова Ибрагим Абдувалиев.

Издание подготовлено при участии Научно-исследовательского центра башкирского фольклора БГПУ, который с 2022-го занимается изучением и популяризацией эпоса. По словам ректора университета Салавата Сагитова, в Башкортостане открываются «Школы сэсэнов», проводятся фестивали и международные научные конференции, посвященные фольклору. С прошлого года 8 июня официально объявлен Днем эпоса «Урал баатыр».

Книга вышла в башкирском издательстве «Китап» имени Зайнаб Биишевой при поддержке Министерства просвещения РФ — в рамках проекта по распространению лучших практик российского образования в Кыргызстане. В аналогичном оформлении также издан русский перевод эпоса, выполненный народным писателем Башкортостана Ахияром Хакимовым.

 

Справка

«Урал баатыр» — башкирский героический эпос, один из древнейших памятников устного народного творчества тюркских народов. Произведение повествует о богатыре Урал баатыре, который борется со злом и несправедливостью, защищает людей и природу, выбирая путь самопожертвования ради жизни на земле.

Центральная идея эпоса — победа добра над злом и ценность бессмертия, достигаемого не телесной вечностью, а добрыми делами. Эпос записан в начале XX века со слов народных сказителей — сэсэнов и считается ключевым произведением башкирской культуры.
