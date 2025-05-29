До 10 июня иностранцы могут легализовать свое пребывание без штрафов в КР

Министерство труда, социального обеспечения и миграции напоминает иностранцам и лицам без гражданства о действии Указа президента «О мерах по урегулированию правового положения иностранных граждан и лиц без гражданства, пребывающих на территории Кыргызской Республики».

В ведомстве уточнили, что с 1 января 2025 года оформление разрешительных документов осуществляется по принципу «Единого окна» на портале Министерства иностранных дел: Evisa.e-gov.kg согласно Временному положению о порядке оформления разрешительных документов для пребывания и осуществления трудовой деятельности на территории страны.

Также сообщается, что портал Ework.e-gov.kg прекратил прием документов на получение квот и разрешений на работу с 25 декабря 2024-го.

Согласно указу, до 10 июня предоставляется уникальная возможность легализовать свое пребывание на территории КР без применения административной ответственности.

Воспользоваться правом на легализацию могут все иностранцы и лица без гражданства, нарушившие миграционное законодательство, в том числе:

• с истекшим сроком визы или вида на жительство;

• без документов, подтверждающих законное пребывание;

• нарушившие цель въезда или правила транзитного проезда.

Добровольное обращение для урегулирования правового статуса освобождает от административных штрафов и санкций.

Что необходимо сделать

Иметь действующий паспорт.

Получить визу.

Обратиться в МИД через портал «Электронная виза» www.evisa.e-gov.kg.

Контакты: 0312663070; 0703428865; 0999312002 (работает 24/7).

Получить вид на жительство

Обратиться в Министерство труда, социального обеспечения и миграции.

Контакты: 0312663964; 0509999779.

Регистрационный учет

Обратиться в центры обслуживания населения ГУ «Кызмат» через портал «Онлайн-регистрация»: www.ereg.e-gov.kg.

Контакты: 0312380098; 0999380025; 119.

Проверка через МВД

Обратиться в любое подразделение ведомства для получения справки об отсутствии препятствий к оформлению визы.

Контакты: 0312266170; 0702828028; 0700848440.

Минтруда настоятельно рекомендует всем заинтересованным лицам не откладывать процесс и воспользоваться возможностью до 10 июня, чтобы легализовать свое пребывание в республике без последствий.