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Общество

Хадж-2025. Первая группа паломников вылетела из Оша в Саудовскую Аравию

Первая группа паломников вылетела из международного аэропорта «Ош» в Саудовскую Аравию. Об этом сообщает мэрия города.

пресс-службы мэрии Оша
Фото пресс-службы мэрии Оша. Первая группа паломников вылетела в Саудовскую Аравию

По ее данным, в церемонии проводов участвовали мэр Женишбек Токторбаев, муфтий Абдулазиз кари Закиров, руководитель южного регионального управления Национального агентства по делам религий и межнациональных отношений Фурхатбек Адильбек уулу и другие религиозные деятели.

Глава южной столицы пожелал паломникам счастливого пути и попросил молиться за Кыргызстан.

Напомним, в этом году нашей республике выделено 6 тысяч 60 квот.

Ранее сообщалось, что Саудовская Аравия вводит новые правила совершения хаджа. Министерство внутренних дел королевства объявило о введении новых штрафов за нарушение правил, касающихся получения разрешений на участие в паломничестве, а также за содействие таким нарушениям.

Таким образом, Саудовская Аравия с 29 апреля 2025 года ужесточила правила въезда в Мекку и Медину на время хаджа — до 10 июня попасть туда можно только по специальной хадж-визе.

За попытку совершить хадж без специального разрешения грозит штраф до 20 тысяч саудовских риалов (около $5 тысяч 300). Это касается всех, кто приезжает в страну по другим типам виз и попытается попасть в Мекку во время паломничества.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329792/
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