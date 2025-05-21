Беларусь рассматривает Кыргызстан как одно из новых туристических направлений. Об этом сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

Отмечается, что до настоящего момента КР не входила в портфель предложений ведущих туроператоров страны.

В союзе готовят рекламно-ознакомительную поездку представителей белорусского турбизнеса в нашу республику. Направление уже вызвало интерес у профессионалов.

«Природу Кыргызстана сравнивают с пейзажами Исландии, Швейцарии и Канады. Местные ландшафты завораживают и захватывают дух. Заснеженные вершины, горные реки и озера, каньоны, альпийская растительность, ореховые леса, ущелья, старинные башни, водопады с романтическими названиями «Брызги шампанского» и «Борода аксакала» — все это влюбляет в себя туристов с первого взгляда», — говорится в сообщении.

Пожалуй, самая известная достопримечательность КР — легендарное озеро Иссык-Куль — одно из самых больших и прозрачных озер в мире. По чистоте воды оно занимает второе место после Байкала.