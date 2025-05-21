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Общество

Беларусь рассматривает Кыргызстан как одно из новых туристических направлений

Беларусь рассматривает Кыргызстан как одно из новых туристических направлений. Об этом сообщается на сайте Республиканского союза туристических организаций Беларуси.

Отмечается, что до настоящего момента КР не входила в портфель предложений ведущих туроператоров страны.

В союзе готовят рекламно-ознакомительную поездку представителей белорусского турбизнеса в нашу республику. Направление уже вызвало интерес у профессионалов.

«Природу Кыргызстана сравнивают с пейзажами Исландии, Швейцарии и Канады. Местные ландшафты завораживают и захватывают дух. Заснеженные вершины, горные реки и озера, каньоны, альпийская растительность, ореховые леса, ущелья, старинные башни, водопады с романтическими названиями «Брызги шампанского» и «Борода аксакала» — все это влюбляет в себя туристов с первого взгляда», — говорится в сообщении.

Пожалуй, самая известная достопримечательность КР — легендарное озеро Иссык-Куль — одно из самых больших и прозрачных озер в мире. По чистоте воды оно занимает второе место после Байкала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329788/
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