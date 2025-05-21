08:37
USD 87.45
EUR 98.46
RUB 1.09
Общество

Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в Бишкеке

Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в столице, сообщает мэрия.

По ее данным, с 21 по 28 мая МП «Бишкектеплосеть» проведет проверку тепловых магистралей.

Отмечается, что испытания проводятся ежегодно для выявления изношенных участков трубопроводов и подготовки системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

«Цель работ — обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла зимой. В период испытаний возможны порыв труб, просадка дорожного покрытия и затопление территорий, расположенных вблизи теплотрасс. На всех участках будут дежурить аварийные бригады, которые при необходимости оперативно отключат поврежденный участок и приступят к восстановительным работам», — говорится в сообщении.

Информацию о зонах проведения испытаний будут обновлять ежедневно. Горожан призывают соблюдать осторожность и сообщать о повреждениях или просадке в диспетчерскую службу по номеру 0312568558 либо в центр поддержки потребителей: 0312611169, 1980, 0557611166, 0777611166, 0701611166.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329787/
просмотров: 144
Версия для печати
Материалы по теме
Пробки на улице Токтогула: начали ремонт тепловой сети
Популярные новости
Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и&nbsp;на&nbsp;какие цели Накопительная пенсия: как можно получить деньги досрочно и на какие цели
Штормовое предупреждение! 19&nbsp;мая ожидается резкое ухудшение погоды Штормовое предупреждение! 19 мая ожидается резкое ухудшение погоды
В&nbsp;Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на&nbsp;19-21 мая В Бишкеке опять будет солнечно. Прогноз погоды на 19-21 мая
Против ограничений притока приезжих мигрантов в&nbsp;РФ чаще выступает молодежь Против ограничений притока приезжих мигрантов в РФ чаще выступает молодежь
Бизнес
Пять дней до&nbsp;конца набора: успей на&nbsp;крутую стажировку&nbsp;О! по&nbsp;кибербезопасности Пять дней до конца набора: успей на крутую стажировку О! по кибербезопасности
Не&nbsp;90&nbsp;дней, а&nbsp;все время: &laquo;Яндекс Плюс&raquo; бесплатный на&nbsp;тарифах О! &laquo;КОМБО&raquo; Не 90 дней, а все время: «Яндекс Плюс» бесплатный на тарифах О! «КОМБО»
Погрузитесь в&nbsp;мир &laquo;Яндекс Плюс&raquo; с&nbsp;MEGA&nbsp;&mdash; 90&nbsp;дней БЕСПЛАТНО Погрузитесь в мир «Яндекс Плюс» с MEGA — 90 дней БЕСПЛАТНО
KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в&nbsp;Кыргызстане KICB получил кредит для финансирования зеленой экономики в Кыргызстане
21 мая, среда
08:37
Беларусь рассматривает Кыргызстан как одно из новых туристических направлений Беларусь рассматривает Кыргызстан как одно из новых тур...
08:23
Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в Бишкеке
08:10
Хадж-2025. Первая группа паломников вылетела из Оша в Саудовскую Аравию
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
20 мая, вторник
23:39
Apple разрешит владельцам iPhone заменить Siri другими ИИ-ассистентами
23:11
Кыргызстан и Венесуэла отменили визы для владельцев диппаспортов
22:52
Снижение рисков бедствий и систему предупреждения о ЧС обсудят в Бишкеке
22:37
Исламский банк развития готов расширить портфель проектов в Кыргызстане
22:27
Эвакуированное за неправильную парковку авто теперь можно отследить онлайн