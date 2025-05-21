Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в Бишкеке

Второй этап гидравлических испытаний тепловых сетей начался в столице, сообщает мэрия.

По ее данным, с 21 по 28 мая МП «Бишкектеплосеть» проведет проверку тепловых магистралей.

Отмечается, что испытания проводятся ежегодно для выявления изношенных участков трубопроводов и подготовки системы теплоснабжения к предстоящему отопительному сезону.

«Цель работ — обеспечение надежной и бесперебойной подачи тепла зимой. В период испытаний возможны порыв труб, просадка дорожного покрытия и затопление территорий, расположенных вблизи теплотрасс. На всех участках будут дежурить аварийные бригады, которые при необходимости оперативно отключат поврежденный участок и приступят к восстановительным работам», — говорится в сообщении.