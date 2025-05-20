Регистрацию автомобилей временно прекратили в Нарыне

Нарынский региональный отдел не будет работать два дня. Об этом сообщила пресс-служба Госагентства по регистрации транспортных средств и водительского состава.

По ее данным, прием граждан приостановлен с сегодняшнего дня. Отдел на будет работать и завтра, 21 мая.

Прием в нарынском отделе возобновят 22 мая в штатном режиме. В госагентстве отметили, что это связано с ремонтом линии электропередачи.

В случае острой необходимости граждане могут обратиться по следующим адресам:

— Кочкорский сектор в селе Кочкор, улица Орозбакова, 46;

— Жумгальский сектор в селе Чаек, улица Матыева, 123.