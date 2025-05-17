Молодые бойцы по всей стране приняли военную присягу

Молодые бойцы официально принесли присягу перед народом на защиту Отечества и пополнили ряды Вооруженных Сил, Министерства обороны и личного состава департамента охраны и конвоирования ГСИН. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

В мероприятии пополнения войсковой части Вооруженных Сил приняли участие командование и военнослужащие части, родные и близкие молодых защитников Родины.

Торжество завершилось показательными выступлениями молодых солдат и теплыми поздравлениями их родных и близких.

В войсковой части Министерства обороны КР клятву на верность Родине дали более 200 молодых солдат.

В течение трех недель новобранцы, под руководством опытных офицеров, старшин и сержантов проходили усиленную программу боевой подготовки в рамках курса молодого бойца. Молодые воины изучали требования. Общевоинских уставов, осваивали азы строевой, физической и тактической подготовки, тем самым подготавливая себя к дальнейшему добросовестному исполнению воинских обязанностей.

В департаменте охраны и конвоирования ГСИН также сегодня прошло торжественное мероприятие.

Первый заместитель председателя ГСИН полковник в/с Нурлан Сарчаев поздравил участников мероприятия.

«Присяга — это святое обещание. Будьте верны данному вами слову! Теперь вы обязаны взять в руки оружие для защиты народа и земли, добросовестно выполнять задачи, которые государство возложило на вас в интересах Отечества», — отметил Нурлан Сарчаев

Военнослужащие департамента охраны и конвоирования осуществляют охрану исправительных колоний ГСИН при кабинете министров КР, где отбывают наказания опасные преступники, обеспечивают конвоирования и охрану подсудимых в судах, где проходят различные судебные процессы, совершившие тяжкие преступления, в том числе и над лидерами организованных преступных группировок. А также осуществляют перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу по всей республике, из одних мест заключения в другие.

Каждый год весной и осенью в республике из всех регионов призываются молодые солдаты для прохождения военной службы в департамент охраны и конвоирования ГСИН. С начала 2025 года в два этапа было призвано около 500 молодых солдат, которые принесли присягу.