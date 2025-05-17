17:51
USD 87.45
EUR 97.93
RUB 1.09
Общество

Молодые бойцы по всей стране приняли военную присягу

Молодые бойцы официально принесли присягу перед народом на защиту Отечества и пополнили ряды Вооруженных Сил, Министерства обороны и личного состава департамента охраны и конвоирования ГСИН. Об этом сообщили пресс-службы ведомств.

В мероприятии пополнения войсковой части Вооруженных Сил приняли участие командование и военнослужащие части, родные и близкие молодых защитников Родины.

Торжество завершилось показательными выступлениями молодых солдат и теплыми поздравлениями их родных и близких.

В войсковой части Министерства обороны КР клятву на верность Родине дали более 200 молодых солдат.

В течение трех недель новобранцы, под руководством опытных офицеров, старшин и сержантов проходили усиленную программу боевой подготовки в рамках курса молодого бойца. Молодые воины изучали требования. Общевоинских уставов, осваивали азы строевой, физической и тактической подготовки, тем самым подготавливая себя к дальнейшему добросовестному исполнению воинских обязанностей.

В департаменте охраны и конвоирования ГСИН также сегодня прошло торжественное мероприятие.

Первый заместитель председателя ГСИН полковник в/с Нурлан Сарчаев поздравил участников мероприятия.

«Присяга — это святое обещание. Будьте верны данному вами слову! Теперь вы обязаны взять в руки оружие для защиты народа и земли, добросовестно выполнять задачи, которые государство возложило на вас в интересах Отечества», — отметил Нурлан Сарчаев

Военнослужащие департамента охраны и конвоирования осуществляют охрану исправительных колоний ГСИН при кабинете министров КР, где отбывают наказания опасные преступники, обеспечивают конвоирования и охрану подсудимых в судах, где проходят различные судебные процессы, совершившие тяжкие преступления, в том числе и над лидерами организованных преступных группировок. А также осуществляют перевозку преступников и лиц, заключенных под стражу по всей республике, из одних мест заключения в другие.

Каждый год весной и осенью в республике из всех регионов призываются молодые солдаты для прохождения военной службы в департамент охраны и конвоирования ГСИН. С начала 2025 года в два этапа было призвано около 500 молодых солдат, которые принесли присягу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329456/
просмотров: 175
Версия для печати
Материалы по теме
Присяга гражданина РФ для иностранцев — Госдума хочет снизить возраст до 14 лет
Новый депутат Жогорку Кенеша принес присягу
Новый депутат Жогорку Кенеша принес присягу
Садыр Жапаров принял присягу новых членов кабмина
Осенний призыв. Камчыбек Ташиев принял присягу новобранцев
Шайлообек Атазов принес присягу в Жогорку Кенеше
Новые депутаты парламента приняли присягу
Новый депутат парламента Канатбек Ахмедов принес присягу
В парламенте новый депутат Мамасадык Бакиров принес присягу
Премьер-министр и члены правительства принесли присягу
Популярные новости
ОСАГО. Как оформить полис и&nbsp;зачем он&nbsp;нужен ОСАГО. Как оформить полис и зачем он нужен
Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится Штормовое предупреждение: после аномальной жары погода резко изменится
Штормовое предупреждение. В&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;+40&nbsp;градусов Штормовое предупреждение. В Кыргызстане ожидается жара до +40 градусов
Как перенести аномальную жару в&nbsp;Бишкеке. Советы медиков Как перенести аномальную жару в Бишкеке. Советы медиков
Бизнес
Royal Central Park: Гармония местной культуры и&nbsp;современной архитектуры Royal Central Park: Гармония местной культуры и современной архитектуры
ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в&nbsp;О!Store&nbsp;&mdash; скидки до&nbsp;60&nbsp;процентов ПОШЛА ЖАРА! Финальная распродажа смартфонов в О!Store — скидки до 60 процентов
Возможны перебои в&nbsp;работе &laquo;Элкарт&raquo; и&nbsp;ELQR из-за обрыва каналов связи Возможны перебои в работе «Элкарт» и ELQR из-за обрыва каналов связи
Принимайте оплату легко&nbsp;&mdash; увеличивайте доход бизнеса с&nbsp;O!Bank Принимайте оплату легко — увеличивайте доход бизнеса с O!Bank
17 мая, суббота
17:48
ЕЭК полностью обновила состав экспертов Кыргызстана по лекарственным средствам ЕЭК полностью обновила состав экспертов Кыргызстана по ...
17:31
Молодые бойцы по всей стране приняли военную присягу
17:15
Казахстанец переправил из Германии в Россию автомобили на 25 миллионов евро
16:50
Труппа Ошского драмтеатра пополнилась выпускниками института имени Щепкина
16:30
Аномальная жара. 16 мая побило рекорд метеонаблюдений