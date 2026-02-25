Два новых депутата парламента принесли присягу

Сегодня на заседании ЖК два новых депутата парламента Райимберди Дуйшенбиев и Джайлообай Нышанов принесли присягу.

Ранее Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании приняла постановление о передаче вакантных мандатов депутатов Жогорку Кенеша Райимберди Дуйшенбиеву по многомандатному избирательному округу № 14 и Джайлообаю Нышанову по многомандатному избирательному округу № 15.

Райимберди Дуйшенбиев зарегистрирован депутатом парламента по округу № 14 вместо Кундузбека Сулайманова, а Джайлообай Нышанов — по округу № 15 вместо Нурланбека Тургунбек уулу. Им вручены удостоверения установленного образца и нагрудные знаки.

Райимберди Дуйшенбиев ранее работал экс-начальником Генштаба Вооруженных сил КР.

Напомним, что ранее Кундузбек Сулайманов и экс-спикер ЖК Нурланбек Тургунбек уулу досрочно сдали свои мандаты. А идущий по списку после Нурланбека Тургунбек уулу Алишер Эрбаев стал главой Антитеррористического центра ГКНБ. Поэтому мандат выдан Джайлообаю Нышанову. На прошедших выборах он получил 5 тысяч 865 голосов (8,69 процента).