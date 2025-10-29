Камчыбек Ташиев принял присягу у молодых бойцов ГКНБ

В одной из воинских частей ГКНБ состоялась торжественная церемония принятия военной присяги молодыми военнослужащими, прибывшими на пополнение по призыву «Осень — 2025». В мероприятии принял участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, сообщили в пресс-службе ведомства.

Военнослужащие, призванные в армию осенью 2024 года, завершили обучение в Центре боевой подготовки ГКНБ. По итогам курса им были присвоены первые офицерские звания — лейтенант запаса.

Камчыбек Ташиев поздравил молодых бойцов и отметил, что каждый военнослужащий должен с достоинством исполнять свой долг перед родиной.

«Каждый, кто берет на себя ответственность за стабильность государства, должен с неугасимым огнем в сердце служить народу и родной земле», — подчеркнул глава ГКНБ.

Кроме того, он поздравил выпускников Центра боевой подготовки «Жетиген» Вооруженных сил КР, которым также присвоено звание лейтенанта.

«Главное требование — быть достойным полученного звания и честно нести службу», — сказал Камчыбек Ташиев.