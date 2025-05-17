ЕЭК полностью обновила состав экспертов Кыргызстана по лекарственным средствам

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в состав экспертного комитета по лекарственным средствам. Стало известно, что ее решением полностью изменен состав комитета от Кыргызстана.

По данным ЕЭК, теперь он представлен заместителем директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве КР Тимурланом Кысановым, заведующим отделом управления регистрации лекарственных средств департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве КР Айбеком Нышанбаевым и начальником управления экспертизы лекарственных средств департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве КР Асель Эсеналиевой.

Постановление вступило в силу со дня публикации.