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Общество

ЕЭК полностью обновила состав экспертов Кыргызстана по лекарственным средствам

Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) внесла изменения в состав экспертного комитета по лекарственным средствам. Стало известно, что ее решением полностью изменен состав комитета от Кыргызстана.

По данным ЕЭК, теперь он представлен заместителем директора департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве КР Тимурланом Кысановым, заведующим отделом управления регистрации лекарственных средств департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве КР Айбеком Нышанбаевым и начальником управления экспертизы лекарственных средств департамента лекарственных средств и медицинских изделий при Минздраве КР Асель Эсеналиевой.

Постановление вступило в силу со дня публикации.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329431/
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