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Общество

Как изменилось отношение россиян к мигрантам: итоги опроса центра «Левада»

Отношение россиян к мигрантам остается негативным. К таким выводам на основе очередного опроса  пришли социологи аналитического центра «Левада».

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что большинство опрошенных считают, что мигранты увеличивают уровень преступности, негативно влияют на экономику и культуру.

«Семеро из десяти опрошенных считают, что следует ограничить приток приезжих и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов. В то же время большинство респондентов не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания, не чувствуют открытую враждебность со стороны людей других национальностей и не испытывают ее сами. Однако до трети опрошенных считают возможными массовые столкновения на национальной почве в стране в целом», — говорится в сообщении.

С августа 2016 года опрошенные чаще стали отмечать снижение численности мигрантов в месте своего проживания (рост на 8 процентных пункта). Доля тех, кто считает, что их численность увеличилась, не изменилась — 42 процента, а тех, кто полагает, что осталось без изменений — уменьшилась — 34 процента (43 процента в августе 2016 года).

За 13 лет с прошлого замера (в сентябре 2012-го) несколько улучшилось отношение к рабочим из ближнего зарубежья на стройках России: каждый пятый относится к ним положительно (рост на 8 процентных пункта), четверо из десяти — нейтрально (40 процентов) и столько же — отрицательно (39 процентов).

Доля тех, кто положительно относится к рабочим на стройках из стран ближнего зарубежья, выше среди следующих групп: молодежь до 24 лет (26 процентов), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24 процента), те, кто доверяют телевидению как источнику информации, (21 процент).

Отрицательное отношение к мигрантам преобладает в самых разных аспектах:

  • две трети респондентов считают, что мигранты увеличивают уровень преступности (66 процентов);
  • более половины опрошенных полагают, что мигранты отбирают рабочие места у россиян (56 процентов);
  • половина опрошенных думает, что мигранты «разрушают» российскую культуру (52 процента);
  • две трети не согласны с тем, что мигранты обогащают российское общество новыми идеями и культурой (65 процентов);
  • каждый второй не согласен с тем, что мигранты в целом способствуют развитию российской экономики (51 процент).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329412/
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