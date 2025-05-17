Как изменилось отношение россиян к мигрантам: итоги опроса центра «Левада»

Отношение россиян к мигрантам остается негативным. К таким выводам на основе очередного опроса пришли социологи аналитического центра «Левада».

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Отмечается, что большинство опрошенных считают, что мигранты увеличивают уровень преступности, негативно влияют на экономику и культуру.

«Семеро из десяти опрошенных считают, что следует ограничить приток приезжих и выдворить из страны всех нелегальных мигрантов. В то же время большинство респондентов не ощущают межнациональной напряженности в месте своего проживания, не чувствуют открытую враждебность со стороны людей других национальностей и не испытывают ее сами. Однако до трети опрошенных считают возможными массовые столкновения на национальной почве в стране в целом», — говорится в сообщении.

С августа 2016 года опрошенные чаще стали отмечать снижение численности мигрантов в месте своего проживания (рост на 8 процентных пункта). Доля тех, кто считает, что их численность увеличилась, не изменилась — 42 процента, а тех, кто полагает, что осталось без изменений — уменьшилась — 34 процента (43 процента в августе 2016 года).

За 13 лет с прошлого замера (в сентябре 2012-го) несколько улучшилось отношение к рабочим из ближнего зарубежья на стройках России: каждый пятый относится к ним положительно (рост на 8 процентных пункта), четверо из десяти — нейтрально (40 процентов) и столько же — отрицательно (39 процентов).

Доля тех, кто положительно относится к рабочим на стройках из стран ближнего зарубежья, выше среди следующих групп: молодежь до 24 лет (26 процентов), жители городов с населением от 100 до 500 тысяч человек (24 процента), те, кто доверяют телевидению как источнику информации, (21 процент).

Отрицательное отношение к мигрантам преобладает в самых разных аспектах: