Бишкеке 18 мая дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +26 градусов.

Отключения света, воды и газа

9.00-17.00 — жилмассив «Ак-Ордо» (улицы Сакеева, Сулайман-Тоо, Доолот).

В Бишкеке с 21 апреля по 31 мая отключили горячее водоснабжение для выполнения профилактических и ремонтных работ. Подробнее

У кого намечается той

Руслан Казакбаев

Родился 18 мая 1967 года. Чрезвычайный и Полномочный Посол КР в Турции, Израиле, Албании, Северной Македонии и Черногории.

Эдик Досиев

Родился 18 мая 1988 года. Депутат Бишкекского горкенеша.

Памятные даты

День матери в Кыргызской Республике

В третье воскресенье мая с 2012 года в Кыргызской Республике отмечается День матери.

С инициативой учреждения этого праздника с 2005 года неоднократно выступал и обращался к руководству страны Русский объединительный союз соотечественников в Кыргызстане (РОСС).

Традиции уважения и почитания матери, признания важности ее роли в воспитании детей, укреплении семьи, вклада в развитие общества имеют глубокие корни у народа Кыргызстана. Каждый гражданин, независимо от возраста, чувствует духовную связь с матерью, ощущает ее поддержку и любовь. из Указа «Об установлении Дня матери в Кыргызской Республике»

Международный день музеев

Фото из интернета. Кыргызский национальный музей изобразительных искусств имени Гапара Айтиева

Ежегодно 18 мая во многих странах отмечается Международный день музеев, который учрежден в 1977-м. Кыргызстан официально присоединился к празднованию этого дня в 2011 году.

Свою историю музейное дело в республике ведет с 1925-го, когда здесь открылся первый музей — Мемориальный дом-музей Михаила Фрунзе. В настоящее время в стране действуют 48 государственных и около 30 ведомственных музеев, которые являются основой сохранения и развития историко-культурного наследия.

В Государственный список памятников истории и культуры Кыргызстана внесено свыше 500 объектов.

Несмотря на небольшое финансирование, музеи республики, собирая и храня памятники материальной и духовной культуры, ведут большую научно-просветительную и образовательно-воспитательную работу.

Люди, которые меняли мир

Умер советский живописец Семен Чуйков

В 1980 году в Москве в возрасте 77 лет скончался известный советский живописец Семен Чуйков. Одна из его самых известных картин — «Дочь советской Киргизии».

Родился народный художник СССР 30 октября 1902-го в Пишпеке.

В 1934 году при активном содействии Семена Чуйкова был организован Союз художников Кыргызстана. В 1935-м открывается первая студия, на основе которой в 1939 году образовано художественное училище, которое сейчас носит имя Семена Чуйкова.

Благодаря ему в республике создана первая картинная галерея, организованы первые выставки кыргызских художников.

Наследие Семена Афанасьевича Чуйкова огромно, его произведения вошли в золотой фонд многих крупнейших музеев мира.

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