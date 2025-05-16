Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев принял участие в 56-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ (СОРБ), которое прошло 16 мая в столице Таджикистана — Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета спецслужб СНГ в Душанбе

В рамках заседания участники обсудили широкий спектр вопросов:

обеспечение региональной безопасности,

борьбу с международным терроризмом и экстремизмом,

противодействие транснациональной организованной преступности,

укрепление сотрудничества между спецслужбами стран СНГ.

Отдельное внимание было уделено совместным мерам против угроз со стороны террористических и экстремистских организаций в условиях нестабильной обстановки в ряде регионов.

Камчыбек Ташиев выразил поддержку инициативам по усилению оперативного взаимодействия и обмену разведывательной информацией, а также подчеркнул важность коллективного противодействия как традиционным, так и новым вызовам в сфере безопасности.

По итогам встречи утвержден план совместных мероприятий и согласованы меры по углублению сотрудничества между спецслужбами стран СНГ.