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Общество

Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета спецслужб СНГ в Душанбе

Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев принял участие в 56-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ (СОРБ), которое прошло 16 мая в столице Таджикистана — Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

ГКНБ
Фото ГКНБ. Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета спецслужб СНГ в Душанбе

В рамках заседания участники обсудили широкий спектр вопросов:

  • обеспечение региональной безопасности,
  • борьбу с международным терроризмом и экстремизмом,
  • противодействие транснациональной организованной преступности,
  • укрепление сотрудничества между спецслужбами стран СНГ.

Отдельное внимание было уделено совместным мерам против угроз со стороны террористических и экстремистских организаций в условиях нестабильной обстановки в ряде регионов.

Камчыбек Ташиев выразил поддержку инициативам по усилению оперативного взаимодействия и обмену разведывательной информацией, а также подчеркнул важность коллективного противодействия как традиционным, так и новым вызовам в сфере безопасности.

По итогам встречи утвержден план совместных мероприятий и согласованы меры по углублению сотрудничества между спецслужбами стран СНГ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329312/
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