Камчыбек Ташиев принял участие в заседании Совета спецслужб СНГ в Душанбе

Глава ГКНБ КР Камчыбек Ташиев принял участие в 56-м заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств — участников СНГ (СОРБ), которое прошло 16 мая в столице Таджикистана — Душанбе. Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.
В рамках заседания участники обсудили широкий спектр вопросов:
- обеспечение региональной безопасности,
- борьбу с международным терроризмом и экстремизмом,
- противодействие транснациональной организованной преступности,
- укрепление сотрудничества между спецслужбами стран СНГ.
Отдельное внимание было уделено совместным мерам против угроз со стороны террористических и экстремистских организаций в условиях нестабильной обстановки в ряде регионов.
Камчыбек Ташиев выразил поддержку инициативам по усилению оперативного взаимодействия и обмену разведывательной информацией, а также подчеркнул важность коллективного противодействия как традиционным, так и новым вызовам в сфере безопасности.
По итогам встречи утвержден план совместных мероприятий и согласованы меры по углублению сотрудничества между спецслужбами стран СНГ.