Неделя-24. Аномальная жара в Бишкеке и перестановки из-за отставки госсекретаря

Кыргызстан на этой неделе накрыла аномальная для мая жара. Столбик термометра поднимался до +40 градусов и выше. Но сегодня должно стать легче, если верить прогнозам синоптиков.

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В Кыргызстане произошли кадровые перестановки. В частности, государственный секретарь Суйунбек Касмамбетов подал в отставку. По его словам, уход связан с возрастом. 8 апреля 2025 года ему исполнилось 65 лет. Его назначили государственным секретарем 12 октября 2021-го.

Вакантное место занял Марат Иманкулов, оставив пост секретаря Совета безопасности. На этой должности его сменил Бактыбек Бекболотов, который до назначения работал министром обороны. Еще одним указом президент назначил Руслана Мукамбетова исполняющим обязанности главы Министерства обороны. Его кандидатура выносится на согласование в Жогорку Кенеш.

Бывшего вице-мэра Бишкека Мирлана Амантурова

задержали по обвинению в мошенничестве

в особо крупном размере. Представители ОсОО «МД-И» обратились с заявлением в милицию и попросили принять меры в отношении директора компании ОсОО «М» Мирлана Амантурова, который якобы завладел чужим имуществом более чем на 90 миллионов сомов под предлогом выполнения дорожных работ на территории торгово-логистического центра в селе Лебединовка. 15 мая подозреваемого водворили в ИВС.

Ранее Мирлан Амантуров фигурировал в другом уголовном деле. В июле 2022 года с заявлением в милицию обратилась предпринимательница. Она сообщила, что бывший чиновник в 2021 году взял у нее $50 тысяч для совместного бизнеса и не вернул. В декабре 2020 года в муниципальном предприятии «Бишкекасфальтсервис» украли 800 миллионов сомов, за что к ответственности привлекли бывшего директора предприятия Мирлан Амантуров.

Кабинет министров Кыргызстана отменил временный запрет на ввоз цемента в страну. Он действовал с 31 марта. В итоге в республике начали расти цены и образовался дефицит этого строительного материала. Отмечается, что снятие ограничений на ввоз цемента поможет стабилизировать цены на него. В тот же день кабмин отменил и запрет на ввоз еще некоторых строительных материалов — гипса, строительных смесей и стекла. Эти позиции ранее попадали под ограничения для поддержки отечественных производителей.

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) оставил прогноз роста ВВП Кыргызстана в 2025 году без изменения, на уровне 7 процентов, на 2026 год — 6 процентов. В банке отметили, что в 2025 году в КР продолжается экономический рост. Эксперты это связывают с увеличением объемом промышленного производства и ростом внутренней торговли. Инвестиции оставались устойчивыми, что поддерживалось высокими государственными капитальными расходами, подкрепленными сильным ростом бюджетных доходов. Большая часть инвестиций направлена на строительство горнодобывающих предприятий, информационно-коммуникационной инфраструктуры, объектов электроснабжения, обрабатывающей промышленности, жилья.

В Кыргызстане с 2020 по 2024 год более 90 тысяч детей не завершили вакцинальный комплекс АКДС-3, предусмотренный календарем профилактических прививок. По словам заместителя министра здравоохранения Бубужан Арыкбаева, это тревожная цифра, которая требует решительных и скоординированных действий. «Мы начинаем активную работу по охвату детей, которые по тем или иным причинам своевременно не привиты. Наверстывающая кампания по иммунизации — это наш шанс обеспечить защиту детям», — сказала она.

О чем еще интересном и важном писали журналисты 24.kg — в обзоре «Неделя-24».

Почему дети умирают на операционной койке. О серьезных проблемах кардиохирургии Фото из интернета. Многие дети умирают из-за отсутствия своевременной помощи Ежегодно в Кыргызстане рождается более 2 тысяч детей с врожденным пороком сердца, и половина из них умирает в возрасте до года, не получив своевременной квалифицированной помощи. Недавний визит президента Садыра Жапарова в Республиканский диагностический центр вновь напомнил о сложностях детской кардиохирургии. Подробнее о проблемах в материале 24.kg. ПОДРОБНЕЕ

Сражался и писал. Как Сооронбай Жусуев стал голосом войны и поэзии Кыргызстана Когда началась Великая Отечественная война, Сооронбаю Жусуеву было всего 16 лет. Он учился в 7-м классе, писал стихи в школьную стенгазету и не подозревал, что его ждут участие в кровопролитной войне, два боевых ранения и горечь от потери сослуживцев. В 1943 году парень попал в 27-й гвардейский артиллерийский полк. Его обучили работе связистом, кем и прослужил до конца войны. ПОДРОБНЕЕ

Цены на продукты медленно, но растут. Что сильнее всего подорожало с начала года Фото 24.kg. Рост цен в Кыргызстане замедлился, а стандартный набор продуктов даже подешевел В январе — апреле 2025 года по сравнению с декабрем 2024-го потребительские цены в Кыргызстане выросли на 2,2 процента. Об этом сообщил Национальный статистический комитет. По его данным, продукты и безалкогольные напитки с начала года подорожали на 3,9 процента, алкогольные напитки и табачные изделия — на 2,3 процента. Тарифы на услуги для населения выросли на 1,1 процента. Примечательно, что непродовольственные товары, напротив, подешевели на 0,3 процента. ПОДРОБНЕЕ

За счет чего растет экономика Кыргызстана. Итоги января — апреля 2025 года Объем валового внутреннего продукта Кыргызстана за январь — апрель 2025 года достиг, по предварительной оценке, 442,4 миллиарда сомов и по сравнению с январем — апрелем 2024 года увеличился на 11,7 процента. 24.kg анализирует официальные данные Национального статистического комитета. Мы, как и прежде, не можем судить о полном соответствии этих цифр реальной экономической ситуации в республике, так как альтернативные источники информации о состоянии экономики КР отсутствуют. ПОДРОБНЕЕ

Кыргызский сом. Как родилась и менялась национальная валюта Фото из интернета. В 2025 году сомы начали печатать на базе типографии «Учкун» в Бишкеке Кыргызстан стал второй после России страной, где после развала Советского Союза 10 мая 1993 года ввели собственную национальную валюту. И если первые банкноты были похожи на фантики, то сейчас кыргызский сом считается одной из самых красивых купюр на пространстве СНГ. Редакция 24.kg собрала самые интересные и необычные факты о национальной валюте. И выяснили в Национальном банке, зачем ему понадобилось единственное прижизненное фото Алайской царицы Курманджан датки. ПОДРОБНЕЕ

Коллекция с пользой. Монеты Кыргызстана — повод для гордости и источник прибыли Кыргызстан может похвастать уникальными монетами, которые пользуются спросом и внутри страны, и за ее пределами. Они неоднократно признавались одними из самых красивых. Наши монеты — это не только красивый и интересный подарок, но и хорошее средство инвестиций. Редакция 24.kg собрала данные обо всех коллекционных монетах, которые увидели свет за годы независимости Кыргызстана. ПОДРОБНЕЕ

Строгая дисциплина и организованность. Как Амаль строит карьеру в Южной Корее Фото из архива собеседника. Амаль Идинов Кыргызстанец Амаль учится в магистратуре и параллельно работает маркетологом в Южной Корее. Парню всего 23 года, но он успевает совмещать две работы и учебу наравне с погружением в корейскую культуру. В интервью 24.kg он рассказал о жизни среди дисциплинированных корейцев, своих буднях в Ульсане и поделился с читателями советами, которые помогут при подаче в магистратуру. ПОДРОБНЕЕ

Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе Школьница стала финалисткой программы Beginit, после чего занялась реализацией своего проекта «Безопасный путь в школу». Она изучила ситуацию с ДТП в стране, сделала опросник и картирование местности, а также анализ транспортного потока в радиусе 500 метров вокруг своего села. В интервью 24.kg девушка рассказала о своем проекте, дальнейших планах и решениях, которые смогут снизить уровень ДТП в Кыргызстане. ПОДРОБНЕЕ

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Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны Зубная боль, как часто бывает, может застать в самый неожиданный и неподходящий момент — в походе, гостях, командировке, глубокой ночью или во время праздников, когда получить помощь врачей проблематично. Редакция 24.kg собрала адреса и телефоны стоматологических клиник, в которых оказывают помощь круглосуточно. ПОДРОБНЕЕ

Незаконное увольнение. Что делать и можно ли отказаться от опасной работы Фото из интернета. Зачастую работодатели, чтобы сэкономить, нарушают трудовые права своих сотрудников Министерство труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики напоминает гражданам о своих трудовых правах и порядке действий в случае их нарушения. Что делать, если вас незаконно уволили? ПОДРОБНЕЕ

Как правильно оформить трудовой договор и что нужно знать об испытательном сроке Заключение трудового договора — важный этап официального трудоустройства. Согласно трудовому законодательству Кыргызской Республики, договор оформляется в письменной форме в двух экземплярах: один передается работнику, второй остается у работодателя. Закон также допускает возможность заключения трудовых договоров с несколькими работодателями, если это не запрещено и осуществляется в рамках совместительства. ПОДРОБНЕЕ

Закат в Чон-Арыке и озеро Кара-Камыш. Фото и видео читателей 24.kg Фото Ильи Шипулина. Закат в Чон-Арыке 24.kg, которые любят путешествовать по Кыргызстану, фотографировать или снимать видео. Сегодня мы полюбуемся макросъемкой росы, закатом в Чон-Арыке, заглянем на Ала-Арчинское водохранилище и озеро Кара-Камыш на юге республики. ПОДРОБНЕЕ