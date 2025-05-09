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Власть

Президент России поздравил кыргызстанцев с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«В наших странах свято чтят память о тех, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков.

Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам поколением победителей, будут всегда служить прочной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами», — говорится в поздравительном послании Владимира Путина.
Ссылка: https://24.kg/vlast/328505/
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