Президент России поздравил кыргызстанцев с Днем Победы

Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил главу Кыргызской Республики Садыра Жапарова и народ Кыргызстана с 80-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

«В наших странах свято чтят память о тех, чьи беспримерные подвиги на полях сражений и самоотверженный труд в тылу позволили сокрушить нацистских захватчиков.

Уверен, что добрые традиции дружбы и взаимопомощи, завещанные нам поколением победителей, будут всегда служить прочной основой для развития отношений стратегического партнерства и союзничества между нашими государствами», — говорится в поздравительном послании Владимира Путина.