20:38
USD 87.45
EUR 99.46
RUB 1.07
Общество

3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.

1
Бишкек
  • 9.30-18.30 — 4-й микрорайон, 26а, 26б, 22/2, 26/1, улица Каралаева, 22/2;
  • 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Ахунбаева);
  • 9.00-17.00 — жилмассив «Жениш»;
  • 9.00-16.00 — село Маевка (улица Водохранилище).
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Панфилова, Иваницина);

Панфиловский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская);

Кеминский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Тегирменти (около зернотока), город Орловка (лыжная база);

Кантский РЭС

  • 9.00-18.00 — город Кант (авиабаза);

Московский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Беловодское (улица Ирова);

Иссык-Атинский РЭС

  • 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Почтовая, Фрунзенская).
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/328026/
просмотров: 1548
Версия для печати
Материалы по теме
2 мая: где в Бишкеке отключат свет
30 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
С 1 мая в Кыргызстане повысятся тарифы на электроэнергию
29 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
28 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
27 апреля: где в Бишкеке отключат свет
26 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
25 апреля: где в Бишкеке отключат свет
24 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
23 апреля: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
Календарь прививок. Кому и&nbsp;когда их&nbsp;делать и&nbsp;почему это важно Календарь прививок. Кому и когда их делать и почему это важно
Диета или упражнения? Десять вопросов о&nbsp;том, как правильно похудеть к&nbsp;лету Диета или упражнения? Десять вопросов о том, как правильно похудеть к лету
Майские праздники. Где можно отдохнуть за&nbsp;пределами Бишкека и&nbsp;сколько это стоит Майские праздники. Где можно отдохнуть за пределами Бишкека и сколько это стоит
Бизнес
Отдых с&nbsp;кешбэком: до&nbsp;5&nbsp;процентов на&nbsp;развлечения с&nbsp;Bakai Bank Отдых с кешбэком: до 5 процентов на развлечения с Bakai Bank
НПС &laquo;Элкарт&raquo; поздравляет всех граждан с&nbsp;предстоящими майскими праздниками! НПС «Элкарт» поздравляет всех граждан с предстоящими майскими праздниками!
&laquo;Капитал Банк&raquo;: прозрачная работа и&nbsp;поддержка экономики&nbsp;КР «Капитал Банк»: прозрачная работа и поддержка экономики КР
Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра Швейцарская безупречность, отечественная натуральность. Секрет идеального сыра
2 мая, пятница
19:00
Афиша Бишкека на выходные: выставка Союза художников, рок-концерт и цирковое шоу Афиша Бишкека на выходные: выставка Союза художников, р...
18:30
3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет
17:47
Руководство радиостанции «Марал» опровергло информацию о закрытии
17:14
Финансирование общественного радио и службы вещания сократят — поручение Трампа
16:22
На Иссык-Куле восстанавливают популяцию джейранов: о проекте доложили президенту