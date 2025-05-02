3 мая: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В столице и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в предприятиях электрических сетей.
1Бишкек
- 9.30-18.30 — 4-й микрорайон, 26а, 26б, 22/2, 26/1, улица Каралаева, 22/2;
- 9.00-13.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Садырбаева, Ахунбаева);
- 9.00-17.00 — жилмассив «Жениш»;
- 9.00-16.00 — село Маевка (улица Водохранилище).
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-17.00 — село Аламедин (улицы Набережная, Алма-Атинская, Панфилова, Иваницина);
Панфиловский РЭС
- 9.00-17.00 — село Чолок-Арык (улица Чолок-Арыкская);
Кеминский РЭС
- 9.00-17.00 — село Тегирменти (около зернотока), город Орловка (лыжная база);
Кантский РЭС
- 9.00-18.00 — город Кант (авиабаза);
Московский РЭС
- 9.00-17.00 — село Беловодское (улица Ирова);
Иссык-Атинский РЭС
- 9.00-17.00 — село Ивановка (улицы Почтовая, Фрунзенская).