Дастан Бекешев рассказал о разнице подходов к сносу в Оше и Бишкеке

Депутат Жогорку Кенеша Дастан Бекешев сообщил о случае выплаты компенсаций жителям при сносе домов для государственных нужд в Оше, противопоставив это практике в Бишкеке. Информацией он поделился в своем Telegram-канале, изучая распоряжение кабинета министров.

По словам Дастана Бекешева, в городе Оше принято решение изменить въезд в город с дороги Бишкек – Ош. Новый четырехполосный участок дороги пройдет через село Шарк. Для строительства этой дороги необходимо снести 32 дома и 5 магазинов.

Депутат отметил, что 37 владельцам этих объектов выплачиваются компенсации из республиканского бюджета на 67,8 миллиона сомов. Оценку стоимости домов и магазинов провела оценочная компания.

«Может быть, действительно, кого-то это не устроило, потому что я вот почитал, тут цены у кого-то 2 миллиона, у кого-то 1 миллион, у кого-то 600 тысяч. Возможно, кто-то хотел на этом больше заработать денег, но хоть какие-то деньги возместили. И это уже хорошо», — заявил Датсан Бекешев, назвав такой подход «цивилизованным образом» решения вопросов при сносе.

Он также указал, что в распоряжении кабмина была ссылка на статью Земельного кодекса, позволяющую выкупать земли в интересах государства и общества.

В то же время Дастан Бекешев привел пример ситуации в Бишкеке, на улице Каралаева в Октябрьском районе. По его словам, жители там вышли за границы своих участков, выдвинув заборы. Мэрия требует демонтировать эти строения, угрожая принудительным сносом в случае отказа. Депутат отметил, что жители провели некоторое обустройство, высадили деревья.

«Понятно, что нарушили закон, но можно было бы сказать, ребята, вот вам немножко денежку дадим, либо наоборот, вы денежку дайте, и мы вам будем в аренду это место сдавать,» — предложил он альтернативные варианты решения.

Дастан Бекешев упомянул о планах мэрии сделать на улице Каралаева набережную для прогулок и велоспорта, а в будущем, возможно, и дорогу.

Депутат задался вопросом, почему бы пример Оша не применять и в других местах, включая Бишкек, например при возможном сносе в жилмассиве «Киргизия». Он выразил сожаление, что случай с компенсацией в Оше является «единственным случаем, когда кабинет министров дает возмещение», и высказал пожелание, чтобы такая практика применялась повсеместно.