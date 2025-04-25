На поезде быстрее: жителей Канта призвали отказаться от машин

В связи с ремонтными работами на автодороге Бишкек – Кант жители Канта и близлежащих населенных пунктов сталкиваются с частыми пробками, особенно в часы пик. В ответ на это местные власти призвали горожан и гостей региона воспользоваться железнодорожным транспортом, как удобной и эффективной альтернативой автомобильным поездкам.

Поездка на поезде по маршруту Бишкек – Кант занимает всего 30–40 минут и стоит всего 20 сомов, что значительно экономит время и силы, особенно в условиях пробок. Это решение предлагает более удобный и надежный способ добраться в столицу, избегая лишних стрессов на дорогах.

«Использование поезда — это не только быстро, но и экономично. Мы настоятельно рекомендуем нашим жителям и гостям воспользоваться железнодорожным транспортом для поездок в Бишкек», — подчеркивается в сообщении госадминистрации города Канта.