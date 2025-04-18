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Общество

Платформа действий медиа Кыргызстана отреагировала на арест Риты Карасартовой

Платформа действий медиа Кыргызстана отреагировала на арест правозащитницы Риты Карасартовой. Об этом говорится в заявлении организации.

Активисты также озабочены нарастающим преследованием представителей независимых СМИ, журналистов и правозащитников.

Преследование Риты Карасартовой незаконно, а применение меры пресечения в виде содержания под стражей — чрезмерно, несоразмерно и вызывающее сомнение с точки зрения верховенства права, отмечается в тексте.

«14 апреля 2025 года в отсутствие Карасартовой в ее доме был проведен обыск, после чего она была задержана и водворена в ИВС по обвинению в «призывах к массовым беспорядкам». Предположительно, поводом для задержания послужила публикация заранее написанного письма гражданского активиста Тилекмата Куренова. Карасартова опубликовала его в день задержания автора — в рамках договоренности с ним, в целях информирования общества.

Мы подчеркиваем: распространение подобного текста в защиту другого гражданина при отсутствии прямого призыва к насилию не может рассматриваться как состав преступления. Рита Карасартова — известная правозащитница, последовательно выступающая за прозрачность, подотчетность власти и верховенство закона», — говорится в заявлении.

Отмечается, что этот кейс вызывает серьезную обеспокоенность и воспринимается как тревожный сигнал в контексте усиливающегося давления на активистов и независимые медиа.

«Мы призываем рассматривать такие дела с максимальной юридической прозрачностью, уважением к основным свободам и с учетом репутационных рисков для страны. В условиях недостаточной открытости по данному уголовному делу такие шаги могут подорвать доверие к институтам правосудия и усилить ощущение уязвимости среди граждан, выражающих свое мнение», — добавили в организации.

Президента страны просят обеспечить соблюдение конституционных прав и гарантий в отношении Риты Карасартовой и всех граждан, пользующихся свободой слова и выражения мнения. А генерального прокурора Максата Асаналиева взять под личный контроль законность и обоснованность преследования Риты Карасартовой и инициировать проверку правомерности возбужденного дела по статье 278 УК КР.

Омбудсмена Жамилю Джаманбаеву просят незамедлительно взять дело под личный контроль, предоставить Рите Карасартовой правовую и правозащитную поддержку, а также дать публичную правовую оценку ситуации, создающей опасный прецедент.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/326491/
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