Нужно запретить. О вреде биоразлагаемых пакетов рассказала экоактивист

Биоразлагаемые пакеты являются еще большим злом для экологии, чем обычные. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила экоактивист Марина Мавлянова.

По ее словам, такой пластик распадается и разлагается под действием кислорода. Но на полигоне нет кислорода: мусор трамбуется в огромные кучи, и возможности разлагаться у пакета нет.

«Биоразлагаемый пакет распадается на мельчайшую пыль — микропластик, который под действием ветра, воды и так далее разносится на огромные территории и наносит огромный вред людям, флоре, фауне и всему окружающему в целом. Поэтому исключать биоразлагаемый пластик из списка запрещенных веществ преждевременно и не самое разумное решение. В 2018 года Еврокомиссия запретила использование биоразлагаемого пластика на территории Евросоюза, хорошо бы и нам сделать то же самое», — сказала Марина Мавлянова.

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Напомним, за нарушение запретов и ограничений на оборот и использование пластиковых пакетов на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области с 1 марта 2025 года могут штрафовать.

Марина Мавлянова отметила, что Иссык-Куль не случайно выбран в качестве флагманской области, где реализуют запрет.

«Это уникальная биосферная зона и загрязнение пластиком наносит гораздо больший вред, нежели на всей территории Кыргызстана. Там мы загрязняем пластиком не только прибрежные зоны и горы, но и саму акваторию. Последние два года водолазы МЧС проводили очистку дня Иссык-Куля от пластиковых отходов. Количество измеряется десятками тонн. Малейший порыв ветра, и все пластиковые пакеты со свалок летят в воду», — пояснила экоактивист.

Она подчеркнула, что пластик давно считается врагом экологии № 1, поскольку он очень широк в использовании.

«Когда мы заходим в магазин вечером после работы, то приносим домой в среднем от трех до пяти пластиковых пакетов. При этом всемирная организация «Гринпис» утверждает, что человек в год использует всего 181 пакетик, то есть, мягко говоря, занижает цифру. На протяжении многих лет эти пластиковые пакеты в КР давали бесплатно, и у людей просто выработалась привычка. Мы привыкли брать пакет, даже если он нам не нужен. И сейчас продолжаем жить по этому принципу», — посетовала Марина Мавлянова.

От этой привычки нужно избавиться: каждый пакет в естественной природе будет разлагаться от 150 до 250 лет. Марина Мавлянова

Запрет пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий на территории всей республики будет введен с 1 января 2027 года. В парламенте предложили пересмотреть закон.