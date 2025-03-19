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Общество

Школа, детсад, галерея. Мэр Бишкека проверил, как идет строительство объектов

Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев провел обход по объектам строительства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

В ходе инспекции градоначальник посетил несколько объектов.

Выставочный зал-галерея

Айбек Джунушалиев ознакомился со строительством выставочного зала-галереи в парке имени Чолпонбая Тулебердиева и поручил рассмотреть установку санузлов, организацию кафетерия, благоустроить прилегающую территорию и завершить строительные работы до 9 мая.

В настоящее время на объекте ведутся работы по вязке арматуры фундамента. Работы ведет управление капитального строительства мэрии, подрядной организацией выступает ОсОО «Гипер Строй».

Общеобразовательная школа в жилом массиве «Ак-Бата»

На сегодня выполнено 70 процентов строительных работ. Новое учебное заведение состоит из девяти блоков по два этажа и рассчитано на 660 учеников. Подрядной организацией является ОсОО «Эталон Вин Спец Строй». Специалисты завершили установку каркасов всех блоков, возведение стен, черновую отделку и монтаж кровли, а также работы по строительству котельной, бетонному каркасу и кровле наружных санитарных узлов. В настоящее время ведутся монтаж электропроводки, систем водоснабжения и канализации, утепление фасада.

Глава муниципалитета поставил задачу завершить строительство до начала учебного года и подчеркнул, что новая школа решит проблему прилегающих жилых массивов.

Спортивный комплекс «Алга»

Айбек Джунушалиев проинспектировал ход строительных работ в спортивном комплексе «Алга». Объект включает в себя игровое футбольное и два тренировочных поля, трибуны и другую инфраструктуру, на территории возведут физкультурно-оздоровительный комплекс и гостиницу.

Городским службам поручено рассмотреть благоустройство прилегающей территории, высадку зеленых насаждений вокруг спортивного комплекса, а также променад вдоль БЧК.

Детский сад в жилмассиве «Учкун»

Проектная мощность нового детского сада рассчитана на 140 мест, однако в рамках распоряжения кабмина он будет оборудован раздвижными кроватями, что позволит увеличить вместимость до 280 мест. На данный момент завершены работы по устройству котлована, а также по возведению фундаментных башмаков и подпорных стен. Строительство объекта ведет подрядная организация ОсОО «Аргын Курулуш».

По итогам выезда мэр поручил уделить особое внимание качеству строительных работ и их своевременному завершению.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323369/
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