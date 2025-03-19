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Общество

Пресечена контрабанда меди и микросхем на 2 миллиона сомов

В Пограничной службе сообщили, что задержан контрабандный груз на 2 миллиона сомов.

Так, в селе Арка-2 пограничный наряд обнаружил автомашину Hyundai Porter, которая въехала в Кыргызстан с территории Таджикистана. Остановившись возле дома гражданина Кыргызстана, водитель оставил там груз.

В ходе обыска дома, проведенного совместно с сотрудниками ПОМ, был обнаружен контрабандный груз — 994 килограмма меди и 1 тысяча 419 килограммов использованных микросхем.

Приблизительная стоимость контрабанды составила около 2 миллионов сомов.

Хозяин дома — гражданин Кыргызстана У.М., 1987 года рождения, был задержан и вместе с контрабандным грузом передан сотрудникам Лейлекского РОВД для дальнейшего разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323272/
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