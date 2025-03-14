16 марта государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» планирует выполнить технический рейс по маршруту Бишкек — Худжанд — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, этот этап необходим для подготовки к открытию регулярного пассажирского сообщения в этом направлении.

«Ожидается, что постоянный рейс будет запущен в апреле этого года. Его открытие создаст дополнительные возможности для граждан Кыргызстана и Таджикистана, а также поспособствует развитию экономических и культурных связей между странами. Авиакомпания «Асман Эйрлайнс» продолжает работу по расширению маршрутной сети, обеспечивая пассажирам новые удобные направления», — говорится в сообщении.