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Общество

«Асман Эйрлайнс» выполнит технический рейс по маршруту Бишкек — Худжанд — Бишкек

Фото пресс-службы ОАО «Аэропорты Кыргызстана»

16 марта государственная авиакомпания «Асман Эйрлайнс» планирует выполнить технический рейс по маршруту Бишкек — Худжанд — Бишкек. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

По ее данным, этот этап необходим для подготовки к открытию регулярного пассажирского сообщения в этом направлении.

«Ожидается, что постоянный рейс будет запущен в апреле этого года. Его открытие создаст дополнительные возможности для граждан Кыргызстана и Таджикистана, а также поспособствует развитию экономических и культурных связей между странами. Авиакомпания «Асман Эйрлайнс» продолжает работу по расширению маршрутной сети, обеспечивая пассажирам новые удобные направления», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322890/
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