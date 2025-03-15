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Общество

В Кыргызстане впервые отмечается День отца

Сегодня, 15 марта, в Кыргызстане впервые отмечается День отца. В Бишкеке в Кыргызской национальной филармонии состоится торжественное мероприятие.

В Министерстве культуры отметили, что это мероприятие направлено на прославление национальных ценностей кыргызского народа, укрепление семейного согласия и повышение уважения к отцам.

Накануне праздника в Министерстве труда состоялся круглый стол, на котором обсуждалась важность роли отца в семье и обществе, в воспитании и развитии детей, а также в обеспечении стабильности в семье.

«Мы хотим, чтобы этот праздник стал символом уважения, поддержки и признания мужского вклада в воспитание детей, сохранение семейных ценностей и укрепление социальной стабильности», — отметила заместитель министра Кыял Жанузакова.

Закон «Об установлении Дня отца и Дня матери в Кыргызской Республике» подписан в 2024 году. Отмечалось, что документ направлен на укрепление института семьи, а также на признание роли и вклада отцов и матерей в развитие общества.

День матери (третье воскресенье мая) отмечается в стране с 2012-го, а День отца отмечается в этом году впервые. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322884/
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