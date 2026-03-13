В Жогорку Кенеше состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню отца, который ежегодно отмечается 15 марта.

По данным пресс-службы парламента, в мероприятии приняли участие торага Жогорку Кенешаи Марлен Маматалиев, его заместитель Медербек Алиев, депутаты и приглашенные гости.

Медербек Алиев отметил, что закон об учреждении Дня отца на начальном этапе вызвал неоднозначную реакцию в обществе и даже определенное неприятие. По его словам, вокруг инициативы велись активные обсуждения и звучали различные мнения.

Депутат Гулнара Баатырова, поздравляя участников мероприятия, отметила, что отец является надежной опорой семьи, рядом с отцом ребенок чувствует поддержку, учится преодолевать трудности и верить в свои силы.







В ходе мероприятия участники подчеркнули, что проведение подобных мероприятий способствует укреплению института семьи, продвижению традиционных ценностей и повышению ответственности родителей за воспитание детей. Они подчеркнули важность роли отца в семье, отметив его значение как источника защиты, поддержки и мудрости.