На Ошском рынке в Бишкеке наводят порядок. Что уже сделали

На Ошском рынке городские службы проводят работы по благоустройству и озеленению, ликвидации точек стихийной торговли. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

На пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой сотрудники муниципалитета освобождают проезжую часть дороги от стихийной торговли. На территории рынка демонтировали 13 незаконно установленных павильонов.

Фото пресс-службы мэрии. Освобождение улицы Бейшеналиевой от стихийных торговцев

Отмечается, что сотрудники МЧС проверили рынок на соответствие противопожарным нормам.

На рынке установили павильон вакансий о трудоустройстве в муниципальные службы. Для всех желающих вывесили информацию об 1,5 тысячи вакансий с указанием должностей и заработной платы.