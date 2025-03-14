На Ошском рынке в Бишкеке наводят порядок. Что уже сделали

На Ошском рынке городские службы проводят работы по благоустройству и озеленению, ликвидации точек стихийной торговли. Об этом сообщила мэрия Бишкека.
На пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой сотрудники муниципалитета освобождают проезжую часть дороги от стихийной торговли. На территории рынка демонтировали 13 незаконно установленных павильонов.
Специалисты МП «Тазалык» очищают русло реки Ала-Арчи, территорию рынка и вывозят оставшийся от стихийных торговцев мусор. МП «Бишкекзеленстрой» проводит санитарную обрезку деревьев, «Бишкекасфальтсервис» начнет реконструкцию тротуара, а «Бишкексвет» приведет в порядок уличное освещение.
Фото пресс-службы мэрии. Освобождение улицы Бейшеналиевой от стихийных торговцев
Отмечается, что сотрудники МЧС проверили рынок на соответствие противопожарным нормам.
На рынке установили павильон вакансий о трудоустройстве в муниципальные службы. Для всех желающих вывесили информацию об 1,5 тысячи вакансий с указанием должностей и заработной платы.