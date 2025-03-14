21:08
USD 87.45
EUR 94.92
RUB 1.03
Общество

На Ошском рынке в Бишкеке наводят порядок. Что уже сделали

Фото пресс-службы мэрии. Демонтаж незаконных павильонов

На Ошском рынке городские службы проводят работы по благоустройству и озеленению, ликвидации точек стихийной торговли. Об этом сообщила мэрия Бишкека.

На пересечении улиц Токтогула и Бейшеналиевой сотрудники муниципалитета освобождают проезжую часть дороги от стихийной торговли. На территории рынка демонтировали 13 незаконно установленных павильонов.

пресс-службы мэрии
Фото пресс-службы мэрии. Освобождение улицы Бейшеналиевой от стихийных торговцев
Специалисты МП «Тазалык» очищают русло реки Ала-Арчи, территорию рынка и вывозят оставшийся от стихийных торговцев мусор. МП «Бишкекзеленстрой» проводит санитарную обрезку деревьев, «Бишкекасфальтсервис» начнет реконструкцию тротуара, а «Бишкексвет» приведет в порядок уличное освещение.

Отмечается, что сотрудники МЧС проверили рынок на соответствие противопожарным нормам.

На рынке установили павильон вакансий о трудоустройстве в муниципальные службы. Для всех желающих вывесили информацию об 1,5 тысячи вакансий с указанием должностей и заработной платы. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322877/
просмотров: 733
Версия для печати
Материалы по теме
Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться вокруг своих точек
Возле Ошского рынка выявили незаконные стоянки такси во дворах частных домов
Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке
Открытие нового рынка в Оше не состоялось. Почему, рассказали торговцы
Строительство идет полным ходом. Кадры будущего Ошского рынка с дрона
Налоговики изъяли алкоголь с поддельными акцизными марками на Ошском рынке
Строительство нового Ошского рынка началось вблизи Бишкека
Строительство нового Ошского рынка завершится в следующем году
На месте Ошского рынка хотят разбить сквер и построить поликлинику
В Бишкеке торговцы Ошского рынка вышли на митинг с требованием отставки судьи
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Депозит в&nbsp;долларах США с&nbsp;выгодной ставкой от&nbsp;O!Bank Депозит в долларах США с выгодной ставкой от O!Bank
Что делать, если рядом с&nbsp;вашим домом устанавливается сотовая вышка? Что делать, если рядом с вашим домом устанавливается сотовая вышка?
Все сервисы ГИК в&nbsp;MegaPay: оформление ипотеки в&nbsp;несколько кликов быстро и&nbsp;удобно Все сервисы ГИК в MegaPay: оформление ипотеки в несколько кликов быстро и удобно
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
14 марта, пятница
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 марта: ожидается дождь Прогноз погоды в Кыргызстане на 15 марта: ожидается дож...
20:24
Судья ООН взяла в рабство молодую женщину и заставляла ее бесплатно работать
20:03
На Ошском рынке в Бишкеке наводят порядок. Что уже сделали
19:45
Генсек ОТГ назвал договор о границе шагом к стабильности в регионе
19:26
Профилактику семейного насилия и школьного рэкета обсудили в Балыкчи