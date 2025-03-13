Бишкекчан оштрафовали на 2,1 миллиона сомов за мусор в неположенном месте

Муниципальная инспекция оштрафовала горожан на 2 миллиона 102 тысячи сомов за выброс бытовых отходов в несанкционированных местах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

С начала 2025 года муниципальная инспекция поймала более 100 человек на выбросе бытовых отходов в неподобающих местах. Сообщается, что жители частного сектора не соблюдают график подворового вывоза ТБО, нарушая правила благоустройства столицы.

Физические лица оштрафованы на 572 тысячи сомов, юридические – на 1 миллион 530 тысячи сомов. Нарушители привлекаются к ответственности на месте во время рейда, а также по записям камер видеонаблюдения.

Также за выброс строительных, швейных и других отходов составлено 150 протоколов на 2 миллиона 318 тысяч 500 сомов.

Мэрия просит горожан частного сектора соблюдать график подворового вывоза мусора, а жителей многоквартирных домов выносить коммунальные отходы исключительно на контейнерные площадки, предназначенные для сбора мусора.