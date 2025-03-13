17:47
USD 87.45
EUR 95.50
RUB 1.02
Общество

Бишкекчан оштрафовали на 2,1 миллиона сомов за мусор в неположенном месте

Муниципальная инспекция оштрафовала горожан на 2 миллиона 102 тысячи сомов за выброс бытовых отходов в несанкционированных местах. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

С начала 2025 года муниципальная инспекция поймала более 100 человек на выбросе бытовых отходов в неподобающих местах. Сообщается, что жители частного сектора не соблюдают график подворового вывоза ТБО, нарушая правила благоустройства столицы.

Физические лица оштрафованы на 572 тысячи сомов, юридические – на 1 миллион 530 тысячи сомов. Нарушители привлекаются к ответственности на месте во время рейда, а также по записям камер видеонаблюдения.

Также за выброс строительных, швейных и других отходов составлено 150 протоколов на 2 миллиона 318 тысяч 500 сомов.

Мэрия просит горожан частного сектора соблюдать график подворового вывоза мусора, а жителей многоквартирных домов выносить коммунальные отходы исключительно на контейнерные площадки, предназначенные для сбора мусора.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322697/
просмотров: 534
Версия для печати
Материалы по теме
Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться вокруг своих точек
В Бишкеке откачали воду из урочища, заливающего жилмассив «Арча-Бешик»
Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Первую роторную парковку строят в Бишкеке
На временном Западном автовокзале в Бишкеке сделают стоянку для фур
За 2024 год в бюджет мэрии поступило более 37 миллиардов сомов
С марта по май пройдут масштабные субботники по благоустройству Бишкека
В Бишкеке наказали нарушителей за выброс мусора в неположенных местах
«Скидывают кишки и кости». Жители Александровки жалуются на вонь с мусорки
В футбольном клубе «Алга-Бишкек» новый директор
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Внимание! С&nbsp;31&nbsp;марта в&nbsp;Бишкеке перекроют движение по&nbsp;проспекту Чуй Внимание! С 31 марта в Бишкеке перекроют движение по проспекту Чуй
Ждите уведомления. Как в&nbsp;Кыргызстане пройдет запись в&nbsp;школу в&nbsp;2025 году Ждите уведомления. Как в Кыргызстане пройдет запись в школу в 2025 году
Визит президента Таджикистана. В&nbsp;столичных детсадах будут дежурные группы Визит президента Таджикистана. В столичных детсадах будут дежурные группы
Бизнес
Почему кыргызстанцы массово подключаются к&nbsp;новому тарифу &laquo;Семья Премиум&raquo; от&nbsp;О!? Почему кыргызстанцы массово подключаются к новому тарифу «Семья Премиум» от О!?
Борцы с&nbsp;киберпреступностью Кыргызстана встретились на&nbsp;гольф-турнире Борцы с киберпреступностью Кыргызстана встретились на гольф-турнире
Техника и&nbsp;оборудование в&nbsp;лизинг от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Техника и оборудование в лизинг от «Элдик Банка»
Формирование нового района Бишкека: возможности и&nbsp;проблемы модели &laquo;Все в&nbsp;одном&raquo; Формирование нового района Бишкека: возможности и проблемы модели «Все в одном»
13 марта, четверг
17:00
Регулярное авиасообщение между Кыргызстаном и Таджикистаном возобновят 23 марта Регулярное авиасообщение между Кыргызстаном и Таджикист...
16:29
Бишкекчан оштрафовали на 2,1 миллиона сомов за мусор в неположенном месте
16:08
Торговцев Ошского рынка обяжут самостоятельно убираться вокруг своих точек
16:07
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
16:05
Государству вернули земельный участок стоимостью более 860 миллионов сомов