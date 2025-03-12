Авиакомпания Asman Airlines официально получила код IATA

Авиакомпания Asman Airlines 6 марта 2025 года официально получила код IATA — MN (от названия Manas). Об этом сообщила пресс-служба ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

Код IATA — двухбуквенный код, используемый в системах бронирования, на посадочных талонах и в расписаниях рейсов. Он присваивается авиакомпаниям Международной ассоциацией воздушного транспорта (IATA).

В 2024 году авиакомпания также получила код ICAO — KGN (от названия Kyrgyzstan).

Код ICAO — трехбуквенный код, применяемый для управления воздушным движением и обеспечения безопасности. Его присваивает Международная организация гражданской авиации (ИКАО).

Отмечается, что получение кодов IATA и ICAO — важный этап для любой авиакомпании. Они обеспечивают официальное признание в международной авиационной отрасли, упрощают бронирование, планирование полетов и взаимодействие с партнерами.