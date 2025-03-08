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Общество

В Кыргызстане пройдет туристический форум с участием 60 немецких туроператоров

Кыргызстан готовится к туристическому форуму DRV Destination Forum, который соберет 60 ведущих туроператоров из Германии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.

По ее данным, официально о мероприятии объявили на международной туристической выставке ITB 2025 в Берлине 5 марта.

Как отмечается, целью форума является всесторонняя презентация туристического потенциала КР немецким партнерам. Организаторы планируют создать эффективную платформу для установления и укрепления прямых деловых связей между туристическими компаниями двух стран.

Проведение DRV Destination Forum стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Минэкономики и крупнейшей Ассоциацией туроператоров Германии Deutsche Reiseverband (DRV).

Подписали этот документ в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Германию в ноябре 2024 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322114/
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