12:38, 08 марта 2025, Бишкек - 24.kg, Артем СУВОРОВ
В Кыргызстане пройдет туристический форум с участием 60 немецких туроператоров
12:38, 08 марта 2025, Бишкек - 24.kg, Артем СУВОРОВ
Кыргызстан готовится к туристическому форуму DRV Destination Forum, который соберет 60 ведущих туроператоров из Германии. Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономики.
По ее данным, официально о мероприятии объявили на международной туристической выставке ITB 2025 в Берлине 5 марта.
Как отмечается, целью форума является всесторонняя презентация туристического потенциала КР немецким партнерам. Организаторы планируют создать эффективную платформу для установления и укрепления прямых деловых связей между туристическими компаниями двух стран.
Проведение DRV Destination Forum стало возможным благодаря меморандуму о сотрудничестве и стратегическом партнерстве между Минэкономики и крупнейшей Ассоциацией туроператоров Германии Deutsche Reiseverband (DRV).
Подписали этот документ в рамках официального визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Германию в ноябре 2024 года.