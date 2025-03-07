В Бишкеке пройдет ярмарка социально значимых товаров

Жители и гости столицы смогут приобрести продукты питания и потребительские товары по оптовым ценам на ярмарке, организованной Министерством водных ресурсов. Ярмарка развернется на трех площадках города и продлится три дня – с 7 по 9 марта. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Как отмечается, основная цель мероприятия – оказать поддержку отечественным производителям, агропромышленным предприятиям и частным предпринимателям.

Посетители смогут найти ассортимент социально значимых продуктов питания, таких как овощи, фрукты, мясо-молочная продукция, хлебобулочные изделия, а также потребительские товары первой необходимости.

Ярмарочные ряды будут доступны для посещения с 9.00 до 19.00 ежедневно, с 7 по 9 марта, по следующим адресам в городе Бишкеке: