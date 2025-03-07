13:49
USD 87.44
EUR 94.43
RUB 0.97
Общество

Самым популярным подарком на 8 Марта в Кыргызстане станут цветы — исследование

В Кыргызстане, по данным исследования Wildberries, Международный женский день 8 Марта отмечают 79 процентов жителей, еще 17 процентов поздравляют близких без особых торжеств, сообщает FinTech & Retail.

иллюстративное
Фото иллюстративное. Самым популярным подарком на 8 Марта в Кыргызстане станут цветы

Большинство кыргызстанцев не ограничиваются поздравлениями — 73 процента мужчин готовят подарки для своих матерей, а 71 процент также порадует презентами своих жен.

Женщины тоже активно поздравляют друг друга: 80 процентов из них дарят подарки матерям, 47 процентов — подругам, 42 процента — сестрам и дочерям.

Согласно данным исследования, среди самых популярных подарков лидируют цветы, которые выбирают 62 процента опрошенных. На втором месте косметика и парфюмерия — 36 процентов. Также востребованы товары для дома, ювелирные украшения, одежда и аксессуары.

При этом предпочтения мужчин и женщин во многом совпадают. Например, косметика, цветы и товары для дома — это именно те вещи, которые женщины чаще всего выбирают для своих близких.

Исследование также показало, что кыргызстанцы готовы тратить значительные суммы на праздничные подарки. Тридцать процентов опрошенных мужчин заявили, что их бюджет на 8 Марта составляет от 10 тысяч до 30 тысяч сомов, а 6 процентов готовы потратить свыше 30 тысяч.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/322031/
просмотров: 799
Версия для печати
Материалы по теме
«Бишкекзеленстрой» принимает заказы на тюльпаны
«Бир-Дуйно Кыргызстан» проведет в Бишкеке форум в честь 8 Марта
Самовары и чайники в качестве подарков к 8 Марта планируют закупить чиновники
День борьбы за равноправие. Что вы знаете о празднике 8 Марта? Тест
24.kg поздравляет женщин Кыргызстана с праздником 8 Марта
Несколько бусов в Бишкеке бесплатно перевозили женщин 8 марта. Мэрия благодарит
Массовые аресты. Ассоциация адвокатов поздравила политических узниц с 8 Марта
Мирный марш за права женщин. Участники зачитали обращение к властям
Мирный марш за права женщин в Бишкеке. Колонна направляется к бульвару Эркиндик
Мирный марш за права женщин в Бишкеке. Участники собираются возле Дворца спорта
Популярные новости
Орозо-2025. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2025. Календарь начала воздержания и разговения
Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по&nbsp;беременности и&nbsp;родам Готовитесь стать мамой? Как получить пособие по беременности и родам
Поддерживаете&nbsp;ли вы&nbsp;переход на&nbsp;12-летку? Опрос Поддерживаете ли вы переход на 12-летку? Опрос
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Бизнес
MEGA поздравила женщин с&nbsp;8&nbsp;Марта: цветы, подарки и&nbsp;теплые слова благодарности MEGA поздравила женщин с 8 Марта: цветы, подарки и теплые слова благодарности
MEGA и&nbsp;IT-школа MegaLab запускают социальный проект &laquo;IT-Maмa&raquo; MEGA и IT-школа MegaLab запускают социальный проект «IT-Maмa»
Как исламское финансирование меняет рынок в&nbsp;Кыргызстане Как исламское финансирование меняет рынок в Кыргызстане
Домашний интернет и&nbsp;связь для семьи&nbsp;&mdash; подключайте один тариф на&nbsp;всех в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; Домашний интернет и связь для семьи — подключайте один тариф на всех в «Мой О!»
7 марта, пятница
13:46
Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, России и Казахстана Минудобрения в Кыргызстан поступают из Узбекистана, Рос...
13:46
Мэрия Бишкека провела рейды на Ошском рынке
13:39
Казахстан безвозмездно передал пять локомотивов в Кыргызстан
13:15
Кыргызстанский проект «Три вершины» презентовали австрийским компаниям
13:13
Кыргызстанцам в России вернули зарплаты на 8 миллионов рублей