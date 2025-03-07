В Кыргызстане, по данным исследования Wildberries, Международный женский день 8 Марта отмечают 79 процентов жителей, еще 17 процентов поздравляют близких без особых торжеств, сообщает FinTech & Retail.

Фото иллюстративное. Самым популярным подарком на 8 Марта в Кыргызстане станут цветы

Большинство кыргызстанцев не ограничиваются поздравлениями — 73 процента мужчин готовят подарки для своих матерей, а 71 процент также порадует презентами своих жен.

Женщины тоже активно поздравляют друг друга: 80 процентов из них дарят подарки матерям, 47 процентов — подругам, 42 процента — сестрам и дочерям.

Согласно данным исследования, среди самых популярных подарков лидируют цветы, которые выбирают 62 процента опрошенных. На втором месте косметика и парфюмерия — 36 процентов. Также востребованы товары для дома, ювелирные украшения, одежда и аксессуары.

При этом предпочтения мужчин и женщин во многом совпадают. Например, косметика, цветы и товары для дома — это именно те вещи, которые женщины чаще всего выбирают для своих близких.

Исследование также показало, что кыргызстанцы готовы тратить значительные суммы на праздничные подарки. Тридцать процентов опрошенных мужчин заявили, что их бюджет на 8 Марта составляет от 10 тысяч до 30 тысяч сомов, а 6 процентов готовы потратить свыше 30 тысяч.