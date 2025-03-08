«Меня и душили, и резали». Как женщина-таксист продолжает работу после нападений

Во время подготовки материалов о женщинах в необычных профессиях, журналист 24.kg познакомилась с Ириной Гресевой, водителем такси категории «комфорт плюс». В интервью она рассказала об отношении людей к женщинам-таксистам и как выжила после нападений клиентов.

Фото Ирины

— Сначала работала водителем троллейбуса 14 лет. В 2008 году после смерти мужа осталась с двумя маленькими детьми. Я оставляла практически грудную дочь с восьмилетним сыном и работала ночью в такси. Тогда у меня была машина «Одиссей». За рулем я отдыхаю, мне нравится водить. Я хорошо разбираюсь в авто, могу сама поменять колодки и колеса, чувствую габариты машины. Но с каждым годом мне тяжелее ездить, потому что люди не знают Правила дорожного движения, особенно золотая молодежь.

— С какими трудностями пришлось столкнуться в начале вашей карьеры?

— Иногда мы обслуживали казино, и это было очень страшно. Меня и душили, и резали, и машину разбивали.

У меня был случай нападения, когда я забрала клиента из казино и повезла в Сокулук за деньгами. Мы проезжали авторынок, и он начал меня душить. Чтобы остаться в живых, я разогнала машину и врезалась в дерево. При ударе он ударился об сиденье, а я успела выскочить и позвать на помощь. У нас тогда были длинные светящиеся шашки. Мне помогли парни, скрутили его и вызвали милицию. Потом его родственники восстанавливали мне машину.

Однажды я забирала клиента из четвертой горбольницы. Вышел прилично одетый мужчина в черном плаще. Когда мы почти доехали, он начал тыкать в меня ножом. Я просила не убивать, сказала, что у меня двое маленьких детей. Он забрал у меня все, что было, но машину оставил. Я вызвала скорую и отключилась.

Еще был случай, когда я везла 21-летнего парня. Мы проезжали старое кладбище, и я почувствовала, что у меня по голове пробежало что-то горячее. Смотрю — это кровь. Парень пробил мне голову кирпичом. Оказалось, что это был психически неуравновешенный, его бабушка за ним не уследила.

— Как водители-женщины могут себя обезопасить?

— Никак. Сейчас у нас есть полное право отказаться от клиентов. А раньше было очень тяжело. Когда работаешь в такси, становишься психологом, определяешь человека по интонации, мимике лица, движению. Если он не нравится, ты имеешь полное право отказать. Не все выходят. Слава богу, что сейчас можно быстро дозвониться в милицию.

— Как пассажиры относятся к женщине-водителю?

— Мужчины хорошо воспринимают. Женщины часто начинают агрессивно себя вести. Бывают мамы, которые ставят ребенка в грязной обуви на сиденье. Когда говоришь об этом, они отвечают, что вызвали «комфорт плюс» и имеют полное право на это. Днем тяжело работать с женщинами. С мужчинами намного проще, у них больше уважения к женщине-таксисту.

Но очень много адекватных людей, которые уважают водителей. Попадаются и депутаты, и профессоры, очень умные люди, которые готовы подать руку помощи. В категории «комфорт плюс» некоторые оставляют хорошие чаевые — бывало и по $50, и по $100.

— Вы когда-нибудь участвовали в гонках?

— В 2010 году на трассе ближе к аэропорту собирались автолюбители и участвовали в гонках на деньги. Я тоже участвовала и выигрывала.

— Какие планы на будущее?

— Я спокойно работаю, меня никто не трогает, и я никого не трогаю. Я работаю на себя, мне удобно. Если мне нужна какая-то сумма, я ее зарабатываю. Я сама себе хозяйка.

Фото Ирины Гресевой. Ирина с дочкой

Хорошо, когда есть своя машина. Ребята, у которых машина в аренде, работают днями и ночами, часто разбиваются, в прямом смысле засыпают за рулем.

— Как вы думаете, любая женщина может устроиться в такси?

— Для женщины в такси требуется терпение, должны быть железные нервы. Попадаются разные люди, под каждого надо подстроиться, если не умеешь работать с людьми — лучше за руль такси не садиться. Я научилась не пропускать всех людей через себя.

— Были у вас проблемы с патрульной милицией?

— Сотрудники патрульной милиции очень хорошо относятся к женщинам. Если видят, что ты нарушила, то подходят, по-человечески объясняют и отпускают. Они хорошо относятся к женщинам-водителям, которые работают в такси.