«Нельзя показывать эмоции». История женщины-спасателя МЧС

Спасать жизни, находиться в опасных и чрезвычайных ситуациях, не показывать эмоции даже при гибели людей — все это о работе прапорщика Асель Эсеналиевой в МЧС. В интервью 24.kg она рассказала, как справляется с тяжелыми случаями и трагедиями, как работает бригада спасателей и почему, несмотря на постоянный стресс, она остается верна своему делу.

Осторожно! В тексте присутствуют подробности гибели людей, которые могут оставить неприятные впечатления.

Фото Асель Эсеналиевой

— Изначально я не планировала служить. Случайно услышала, что требуется фельдшер в войсковую часть. Поделилась с братом, но он сказал, что я не смогу. В итоге это стало делом принципа. У меня был медицинский диплом на руках, я фельдшер-акушер, но не работала по профессии, была домохозяйкой.

Фото Асель Эсеналиевой

— Сначала было сложно. Военная жизнь строгая. Гражданскому человеку, который не смыслит ничего в ней, было сложно запомнить звания. Все звездочки одинаковые. Со временем я научилась распознавать звания. В нашей работе очень много тяжелых ситуаций. Зачастую тяжело и физически, и морально.

— Вы можете поделиться случаем, который оставил неизгладимое впечатление?

— В одном из районов Бишкека был пожар. Взрослые выбежали, а ребенок спал на втором этаже. Не удалось спасти. Мне сказали, что ребенок нулевой (специальный термин у пожарных, когда человек погиб). Я стояла под окнами и просила вынести ребенка. Говорила, что, может, я смогу помочь, сделать искусственную вентиляцию. Мы, медики, не можем войти в здание, только у пожарных есть доступ.

Тогда спасатели посмотрели на меня и просто покачали головой. Я все равно просила. Тогда они спустили ребенка, завернув в простыню. Когда я увидела обгорелый трупик ребенка, мне было очень тяжело.

У меня случился внутренний обрыв. Но нам, естественно, на работе нельзя показывать эмоции. Мы молча уехали. Всем ребятам было очень тяжело. На базе я зашла к себе в кабинет и разрыдалась от бессилия. У меня был такой нервный срыв, про который никто не знал, никто не видел.

— Как вы справляетесь с моментами, когда не получается спасти людей?

— Мы работаем с психологами. Рассказываем о своей ситуации и как-то перезагружаемся. Если нет возможности с психологами, обсуждаем с коллегами, медиками либо просто плачем от бессилия, от того, что не можем помочь.

— На какие случаи вы выезжаете?

— У нас в основном ДТП, вскрытие дверей и пожары. Бывают случаи, когда кого-то зажимает между воротами, бывает, кто-то провалился в канализацию или уличный туалет. Иногда в дома заползают змеи. Летом много утопленников. Можно так долго перечислять...

Фото Асель Эсеналиевой

— Утром мы проводим медосмотр сотрудников. У нас четыре группы, и в каждой есть медик, который отвечает за здоровье своего личного состава. В моей группе восемь человек, и я ответственна за здоровье каждого. Если они заболеют, с меня спрос. Иногда мы читаем лекции студентам и школьникам. Нас приглашают в разные организации на тренинги.

— Как коллеги-мужчины относятся к вам?

— Снисходительно. Мы не выполняем тяжелую работу в физическом плане, но несем службу наравне с мужчинами. У нас семь мужчин-спасателей, и я единственная женщина-фельдшер. В группе водитель, командир, старший командир, инструкторы, водолазы и медик. Мы не конфликтуем. Все общаются на профессиональном уровне. Я уже привыкла к мужскому коллективу.

Фото Асель Эсеналиевой

— У меня таких планов нет. Для карьерного роста нужно высшее образование. Ребята-офицеры, естественно, растут. Мне же нравится, где я сейчас нахожусь.

Однажды врач-невропатолог сказала мне поменять работу. Я посмотрела на нее и сказала: а куда я пойду? Мне моя работа очень нравится. Даже если она очень тяжелая, я обожаю ее. Наша служба затягивает.

— Что самое вдохновляющее и самое сложное в вашей работе?

— Самое вдохновляющее, когда нам удается кого-то спасти. Не описать это состояние. Чаще всего мы слышим слова благодарности. Это вдохновляет.

Самое сложное — это потери. Мы не показываем эмоции, нельзя. Тем более сейчас везде пресса, везде телефоны.

Фото Асель Эсеналиевой

— Моя семья уже привыкла, что я постоянно в разъездах. У меня четверо детей, моя свекровь присматривает за ними, помогает. Мой муж тоже в погонах. Он знает, что это такое. Поэтому, когда командировки, я без проблем еду. Я знаю, что моя семья присматривает за детьми.

Дома я уже обычная мама. Мы стараемся не разговаривать на рабочие темы.