В столице по итогам первых двух месяцев 2025 года 267 водителей автобусов привлекли к дисциплинарной ответственности. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил главный инженер второго автопарка МП «Бишкекский городской транспорт» Артур Омурзаков.

По его словам, 20 водителей уволили без права восстановления, в том числе за выезд на встречную полосу, проезд на красный сигнал светофора и другие серьезные нарушения.

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«В приложении «Мой город» есть раздел для жалоб, где можно зафиксировать все нарушения. Эти факты передаем в УПСМ, где нарушителей Правил дорожного движения штрафуют. Со своей стороны составляем акты в отношении недобросовестных водителей, передаем материалы дисциплинарной комиссии, которая в зависимости от видов нарушений лишает премий — по 20-30 процентов. Допустим, если водитель получает 50 тысяч сомов, 20 процентов от этой зарплаты — 10 тысяч, получается довольно ощутимая сумма», — сказал Артур Омурзаков.

Он добавил, что у водителей очень тяжелая работа и попадаются разные пассажиры.