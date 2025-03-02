В Казахстане предлагают ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД

Сенатор Казахстана Марат Кожаев предложил ввести ряд мер для решения проблемы осознанных нарушений Правил дорожного движения.

Фото СМИ. Сенатор Казахстана Марат Кожаев предлагает ввести идиот-тест для злостных нарушителей ПДД

По его словам, в республике есть водители, которые совершают от 100 до 300 нарушений в год, но при этом спокойно платят штрафы, не ощущая никакой ответственности.

Для борьбы с такими нарушителями сенатор предложил ввести так называемый идиот-тест.

«В нашей стране существует целый пул, уже организовались группы таких. Давайте я вам их назову так — «хайпожоров» на дорогах, которые вопреки всем установленным Правилам дорожного движения превышают скорость, ездят демонстративно, подвергают опасности жизнь и здоровье людей. Они совершают от 100 и выше однотипных нарушений в год, то есть систематически нарушают Правила дорожного движения. И это фиксируется объективными системами контроля, то есть видеокамерами. Есть водители, которые от 100 до 300 нарушений совершили в течение года. И спокойно все они оплачивают штраф. Для таких граждан, получается, этот штраф никакой профилактической нагрузки не несет», — пояснил инициативу он.

Марат Кожаев добавил, что подобная практика применяется в Германии.

«Может быть, этот человек идиот. Может, этого человека надо отправить на «идиотен-тест»? Такие тесты существуют в мире. В Германии есть такой «идиотен-тест». Я не придумываю. Я даже позвонил в Германию и спросил, есть ли такое. Мне подтвердили», — сказал он.

«Идиотен-тест» (Idiotentest) — народное название медико-психологической экспертизы (MPU) для водителей в Германии.

Тест является единственным способом вернуть права после того, как водителя поймали пьяным за рулем или при повторяющихся нарушениях, например, 10 штрафов за превышение скорости.

Экспертиза состоит из трех частей: анализы, проверка скорости реакции и собеседование с психологом, на котором задают каверзные вопросы. Специалист может задавать нестандартные вопросы, включая сценарии и проверку этических суждений.