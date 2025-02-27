В Бишкеке в общественном транспорте проводятся рейды по проверке оплаты проезда пассажирами. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Сотрудники департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры совместно с представителями МП «Бишкекский городской транспорт», ГУВД Бишкека и специалистами единой карты «Тулпар» проверяют оплату за проезд и штрафуют пассажиров при выявлении фактов неуплаты.







Неуплата за проезд и провоз багажа в муниципальном общественном транспорте влечет штраф в 1 тысячу сомов.