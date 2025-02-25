В РФ на миграционном учете по месту пребывания зарегистрировано только 154 тысячи несовершеннолетних иностранных граждан, что составляет 20 процентов от их общего числа. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на заместителя начальника Главного управления МВД РФ по вопросам миграции Геннадия Кудряшова.

По его словам, в России находится порядка 766 тысяч несовершеннолетних мигрантов, большинство из которых — граждане Таджикистана (26 процентов), Кыргызстана (14 процентов), Узбекистана (13,4 процента), Беларуси (12,6 процента) и Украины (более 8 процентов).

МВД РФ считает, что многие родители не выполняют обязанности по постановке детей на учет, и выступает за ужесточение регулирования, за исключением случаев, когда один из родителей является гражданином России или ребенок получает гражданство уже после въезда в страну.