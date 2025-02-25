17:40
USD 87.45
EUR 91.64
RUB 0.98
Общество

В Казахстане определили место строительства АЭС

Правительство Казахстана приняло постановление, определяющее место строительства атомной электростанции. Как передают казахстанские СМИ, оно принято 30 декабря 2024 года, а опубликовано сегодня, 25 февраля.

Согласно постановлению, строить АЭС будут в Жамбылском районе Алматинской области. Точное место строительства не называется, однако в 2023-м Министерство энергетики сообщало, что проведено исследование, по итогам которого «наиболее предпочтительным районом строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района». 

Читайте по теме
АЭС в Кыргызстане: за и против по мнению экспертов

Село Улькен основано в 1984 году. Тогда предполагалось, что там будет построена Южно-Казахстанская ГРЭС (ЮКГРЭС), но эти планы не осуществлены. В 1997-м по предложению Ядерного общества РК решено использовать площадку для возведения АЭС, но из-за протестов экологов и жителей страны строительство не состоялось.

Решение о возведении АЭС в Казахстане принято в прошлом году на референдуме, перед которым активисты и экологи республики также устраивали протесты.

Расстояние от села Улькен до Бишкека составляет 264 километра, до Алматы — 322 километра, до Чолпон-Аты — 377 километров. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/321047/
просмотров: 838
Версия для печати
Материалы по теме
Казакстан атомдук электр станциясын куруу үчүн жерди аныктады
Расширение пунктов пропуска на границе обсудил глава кабмина в Астане
Компании Казахстана инвестировали в экономику Кыргызстана почти $49 миллионов
Кыргызстан и Казахстан подпишут план сотрудничества на 2025-2027 годы
В Казахстане хотят запретить застройщикам продажу жилья за наличный расчет
Данные денежных переводов между Казахстаном и Кыргызстаном существенно разнятся
Глава кабмина Адылбек Касымалиев посетит Казахстан с официальным визитом
В США собираются построить крупнейшую плавучую атомную электростанцию
Казахстанских блогеров уличили в занижении доходов на миллиарды тенге
Семь рабочих погибло при обрушении шахты в Казахстане
Популярные новости
Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на&nbsp;одной карте Где поплавать. Все крытые бассейны Бишкека на одной карте
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается резкое похолодание Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается резкое похолодание
Когда в&nbsp;Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на&nbsp;24-26 февраля Когда в Бишкеке похолодает, сообщили синоптики. Прогноз погоды на 24-26 февраля
Ребенка обижают в&nbsp;школе или есть вопросы об&nbsp;учебе? Куда в&nbsp;этих случаях звонить Ребенка обижают в школе или есть вопросы об учебе? Куда в этих случаях звонить
Бизнес
MegaPay и&nbsp;&laquo;Элкарт&raquo; объявили победителей второго этапа совместной акции MegaPay и «Элкарт» объявили победителей второго этапа совместной акции
&laquo;Твой билет на&nbsp;финал УЕФА в&nbsp;Мюнхен&raquo;: акция от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; «Твой билет на финал УЕФА в Мюнхен»: акция от «Элдик Банка»
Кредиты под 10&nbsp;процентов на&nbsp;развитие сельского хозяйства от&nbsp;&laquo;Элдик Банка&raquo; Кредиты под 10 процентов на развитие сельского хозяйства от «Элдик Банка»
До&nbsp;ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться До ПЛАС-форума Digital Kyrgyzstan осталось три дня. Успейте зарегистрироваться
25 февраля, вторник
17:39
Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приговор гражданской жене Дело матери Камчи Кольбаева. Верховный суд изменил приг...
17:26
Глава кабмина Кыргызстана встретился с президентом Казахстана
17:23
В Бишкеке задержаны подозреваемые в изнасиловании и убийстве девушки
17:11
Страны Центральной Азии воздержались при голосовании за резолюции по Украине
16:39
В Бишкеке задержан таксист по подозрению в изнасиловании клиентки