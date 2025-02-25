В Казахстане определили место строительства АЭС

Правительство Казахстана приняло постановление, определяющее место строительства атомной электростанции. Как передают казахстанские СМИ, оно принято 30 декабря 2024 года, а опубликовано сегодня, 25 февраля.

Согласно постановлению, строить АЭС будут в Жамбылском районе Алматинской области. Точное место строительства не называется, однако в 2023-м Министерство энергетики сообщало, что проведено исследование, по итогам которого «наиболее предпочтительным районом строительства АЭС выбрана территория села Улькен Жамбылского района».

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Село Улькен основано в 1984 году. Тогда предполагалось, что там будет построена Южно-Казахстанская ГРЭС (ЮКГРЭС), но эти планы не осуществлены. В 1997-м по предложению Ядерного общества РК решено использовать площадку для возведения АЭС, но из-за протестов экологов и жителей страны строительство не состоялось.

Решение о возведении АЭС в Казахстане принято в прошлом году на референдуме, перед которым активисты и экологи республики также устраивали протесты.

Расстояние от села Улькен до Бишкека составляет 264 километра, до Алматы — 322 километра, до Чолпон-Аты — 377 километров.