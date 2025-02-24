Заражение ОРВИ и гриппом в Кыргызстане снизилось

В Кыргызстане за неделю с 17 по 23 февраля зарегистрировано 10 тысяч 82 случая ОРВИ и 60 случаев гриппа. Об этом журналистам сообщили в департаменте профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора.

По данным ведомства, по сравнению с предыдущей неделей заболеваемость снизилась на 6,6 процента.

Госпитализировано 5,1 процента от числа обратившихся, или 520 заболевших.

Превышение республиканского показателя заболеваемости наблюдается в Бишкеке (в 1,8 раза) и Оше (1,9 раза), Чуйской (1,4 раза) и Иссык-Кульской (1,3 раза) областях.

Оценка эпидситуации по ОРВИ, гриппу и COVID-19 продолжается.