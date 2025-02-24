«Кумтор» продолжает помогать образовательным учреждениям в регионах

«Кумтор Голд Компани» продолжает оказывать помощь образовательным учреждениям в регионах, сообщает пресс-служба золотодобывающего предприятия.

Учитывая, что больше половины населения Кыргызской Республики проживает в сельской местности, закрытое акционерное общество продолжает оказывать содействие учреждениям образования на местах в модернизации оборудования и улучшении материально-технической базы.

В рамках поддержки общеобразовательных организаций в период с 2022 по 2024 год компания оказала помощь в приобретении:

— музыкального оборудования и инструментов для Тюпской детской музыкальной школы имени Орозова;

— новых методических и дидактических пособий, детских книг, развивающих игрушек для детей Специальной дошкольной образовательной организации № 16 Первомайского района Бишкека;

— современных интерактивных панелей для инновационной школы-гимназии № 1 имени Мойт Аке Алдаяра уулу города Каракола;

— оргтехники, мебели и строительных материалов для открытия «смарт-класса» в профессиональном колледже технического университета;

— необходимого оборудования для кабинетов информатики средних школах сел Жаны-Жол, Кара-Кунгей, Оро-Башы Кочкорского района Нарынской области и общеобразовательной школы села Тамга;

— оргтехники для общеобразовательной школы № 14 имени Омура Баатыра и дошкольного учреждения «Аянур» Тюпского района Иссык-Кульской области;

— интерактивных досок и компьютеров для средней школы имени Асаналиева села Тогуз-Булак Тюпского района;

— 5 интерактивных панелей для средних школ имени Ж.Чабалдаева (село Саруу), имени Кендирбаева (село Барскоон) и школы № 9 имени Сарт Аке Доскулу уулу (город Каракол);

— музыкальной аппаратуры для общеобразовательной школы имени Турдубека Дыйканбаева Джеты-Огузского района;

— оргтехники для оснащения концертного зала Кыргызского государственного музыкального училища имени Мураталы Куренкеева.

Кроме того, компания поддержала участие ученика 9-го класса Кыргызско-Турецкого лицея имени Кусеина Карасаева в олимпиаде по химии среди стран Азии, по итогам которой он завоевал серебряную медаль.