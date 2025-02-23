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Общество

Тотальный диктант в 2025-м состоится 5 апреля. Ищут единомышленников в Бишкеке

Тотальный диктант состоится 5 апреля. Об этом сообщается на сайте мероприятия.

Автором текста стала писатель, финалист премии «Ясная Поляна», лауреат Международного почетного диплома Андерсена Марина Москвина.

Скоро будет известно о площадках в Бишкеке, где состоится акция.

Организаторы приглашают желающих стать частью городской команды Тотального диктанта в Бишкеке.

«Если вы филолог, если вы хотели бы провести диктант на своей площадке и готовы этим заняться, если вам нравится наш проект и вы готовы поддержать его в качестве партнера, в конце концов, если вам нравится то, что мы делаем и вы готовы побыть волонтером, пишите на почту totaldikt.bishkek@gmail.com», — обратились они к кыргызстанцам.

Тотальный диктант — ежегодная просветительская акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Цель акции — показать, что быть грамотным важно для каждого человека; убедить, что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединить всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320809/
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