Медики Лейлекской райбольницы попросили депутата поднять вопрос о зарплате

Депутат Жогорку Кенеша Камила Талиева посетила Лейлекский район Баткенской области и встретилась с жителями села Айкол Тогуз-Булакского айыльного округа. Об этом сообщает пресс-служба парламента.

Нардеп отметила, что для решения проблем ряда социальных объектов будут приняты соответствующие меры.

Далее она ознакомилась с состоянием и деятельностью построенного и сданного в эксплуатацию фельдшерско-акушерского пункта в селе Айкол.

«Камила Талиева ознакомилась с состоянием бассейна суточного регулирования, расположенного в селе Лейлек, и дала соответствующие поручения представителям местной власти и работникам департамента водного хозяйства по его скорейшему ремонту», — говорится в сообщении.

Фото пресс-службы парламента

Кроме того, депутат ознакомилась с положением Лейлекской районной больницы, озвучены проблемы относительно низкой заработной платы медицинских работников.

В ходе поездки средней школе имени Батырова села Айкол Тогуз-Булакского айыльного аймака Камила Талиева вручила три комплекта компьютеров, приобретенных за счет Фонда торага Жогорку Кенеша. Кроме этого, школе Маданият села Айбике от фонда передана интерактивная доска.