Бишкекская милиция. Все телефоны, куда можно позвонить в экстренной ситуации

Многие горожане и гости Бишкека привыкли обращаться за помощью к правоохранителям по короткому номеру 102, но в столице есть четыре РУВД (районные управления внутренних дел), к каждому из них прикреплены еще по два ГОМа (городской отдел милиции).

В каждом из них есть дежурная часть, куда можно обращаться за помощью. 24.kg собрала номера телефонов каждого из них.

Ленинский район РУВД — 0312352947, 0312352605; ГОМ № 1 — 0312650522; ГОМ № 2 — 0312351270.

Октябрьский район РУВД — 0312544116; ГОМ № 3 — 0312522900; ГОМ № 4 — 0312530475.

Свердловский район РУВД — 0312432815; ГОМ № 6 — 0312630773; ГОМ № 7 — 0312370246.