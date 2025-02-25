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Общество

Бишкекская милиция. Все телефоны, куда можно позвонить в экстренной ситуации

Многие горожане и гости Бишкека привыкли обращаться за помощью к правоохранителям по короткому номеру 102, но в столице есть четыре РУВД (районные управления внутренних дел), к каждому из них прикреплены еще по два ГОМа (городской отдел милиции).

В каждом из них есть дежурная часть, куда можно обращаться за помощью. 24.kg собрала номера телефонов каждого из них.

Ленинский район

РУВД — 0312352947, 0312352605;

ГОМ № 1 — 0312650522;

ГОМ № 2 — 0312351270.

Октябрьский район

РУВД — 0312544116;

ГОМ № 3 — 0312522900;

ГОМ № 4 — 0312530475.

Свердловский район

РУВД — 0312432815;

ГОМ № 6 — 0312630773;

ГОМ № 7 — 0312370246.

Первомайский район

РУВД — 0312566043, 0312563096, 0312563248;

ГОМ № 8 — 0312328031, 0312563248;

ГОМ № 5 — 0312670113.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320444/
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