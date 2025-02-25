Бишкекская милиция. Все телефоны, куда можно позвонить в экстренной ситуации

Многие горожане и гости Бишкека привыкли обращаться за помощью к правоохранителям по короткому номеру 102, но в столице есть четыре РУВД (районные управления внутренних дел), к каждому из них прикреплены еще по два ГОМа (городской отдел милиции).
В каждом из них есть дежурная часть, куда можно обращаться за помощью. 24.kg собрала номера телефонов каждого из них.
Ленинский район
РУВД — 0312352947, 0312352605;
ГОМ № 1 — 0312650522;
ГОМ № 2 — 0312351270.
Октябрьский район
РУВД — 0312544116;
ГОМ № 3 — 0312522900;
ГОМ № 4 — 0312530475.
Свердловский район
РУВД — 0312432815;
ГОМ № 6 — 0312630773;
ГОМ № 7 — 0312370246.
Первомайский район
РУВД — 0312566043, 0312563096, 0312563248;
ГОМ № 8 — 0312328031, 0312563248;
ГОМ № 5 — 0312670113.