Эскизы парковой зоны вдоль набережной реки Ала-Арчи показали чиновники

Эскизы парковой зоны в столице вдоль набережной реки Ала-Арчи показали чиновники. В Бишкекглавархитектуре обсудили несколько проектов для организации пешеходных пространств.

Отмечается, что на одном из участков, где планируется реализовать задуманное, будут амфитеатр, паблик-арт, воркаут-площадки, детская игровая зона, главная прогулочная дорожка и спуск к реке.

Главный архитектор Бишкека Урмат Карыбаев рассказал о проекте плана озеленения и создания пешеходного пространства в южной части города.

По его словам, Бишкекглавархитектура окажет поддержку в подготовке разрешительной документации для реализации подобных проектов.