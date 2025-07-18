08:50
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Мэрия Оша показала, как будет выглядеть новый парк отдыха

Мэрия Оша показала, как будет выглядеть новый парк отдыха. По данным пресс-службы муниципалитета, продолжается строительство современной зоны отдыха.

Оно ведется на площади 2,6 гектара на улице Н. Исанова. На территории будут построены:

  • автостоянка;
  • поле для мини-футбола;
  • современные туалеты, комната отдыха;
  • кафе для отдыхающих;
  • декоративная арка у главного входа.

В настоящее время в парке отдыха ведутся работы по установке систем полива и укладка тротуарной плитки. Ранее эта территория была заброшенной и неиспользуемой.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336634/
просмотров: 245
Версия для печати
Материалы по теме
Современная зона отдыха появится на окраине столицы — проект уже в реализации
Как будет выглядеть новый парк культуры и отдыха в Оше, показали чиновники
Эскизы парковой зоны вдоль набережной реки Ала-Арчи показали чиновники
Популярные новости
Проспект Айтматова открыли: качает, в&nbsp;туалет не&nbsp;сходишь, в&nbsp;гости не&nbsp;дойти Проспект Айтматова открыли: качает, в туалет не сходишь, в гости не дойти
Монумент Манасу в&nbsp;Бишкеке вызвал критику за&nbsp;стиль, форму и&nbsp;исполнение Монумент Манасу в Бишкеке вызвал критику за стиль, форму и исполнение
Эмин Агаларов в&nbsp;Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze Эмин Агаларов в Азербайджане показал Каныбеку Туманбаеву свой проект Sea Breeze
После задержания вице-мэра: на&nbsp;улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт После задержания вице-мэра: на улице Льва Толстого внезапно остановился ремонт
Бизнес
Оплачивайте налоги легко в&nbsp;приложении Bakai Business Оплачивайте налоги легко в приложении Bakai Business
&laquo;Элдик Банк&raquo; запускает первую в&nbsp;КР банковскую лизинговую компанию &laquo;Элдик Лизинг&raquo; «Элдик Банк» запускает первую в КР банковскую лизинговую компанию «Элдик Лизинг»
Элмурат Эркин уулу: Строительство&nbsp;&mdash; это всегда про будущее Элмурат Эркин уулу: Строительство — это всегда про будущее
Скидка 25&nbsp;процентов на&nbsp;семейный тариф от&nbsp;О! &mdash;&nbsp;экономьте 500 сомов каждый месяц Скидка 25 процентов на семейный тариф от О! — экономьте 500 сомов каждый месяц
18 июля, пятница
08:48
На обслуживание госдолга Кыргызстана с начала года потрачено 38 миллиардов сомов На обслуживание госдолга Кыргызстана с начала года потр...
08:35
На покупку угля для нужд города Ош потратят более 72 миллионов сомов
08:21
Мэрия Оша показала, как будет выглядеть новый парк отдыха
08:09
В Кыргызстане ночью произошло землетрясение
00:15
Сегодня в Бишкеке. Погода, мероприятия, даты
17 июля, четверг
23:38
Apple отменила разработку первого складного планшета
23:12
Фото из ФАПа в Панфиловском районе вызвало волну возмущения в соцсетях
22:48
В мэрии Бишкека прокомментировали увольнение акима Ленинского района
22:47
Оливия Смит стала самой дорогой спортсменкой в истории женского футбола
22:25
Круглосуточная автомойка мешает по ночам жителям улицы Фрунзе и проспекта Манаса