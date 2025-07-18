Мэрия Оша показала, как будет выглядеть новый парк отдыха. По данным пресс-службы муниципалитета, продолжается строительство современной зоны отдыха.
Оно ведется на площади 2,6 гектара на улице Н. Исанова. На территории будут построены:
- автостоянка;
- поле для мини-футбола;
- современные туалеты, комната отдыха;
- кафе для отдыхающих;
- декоративная арка у главного входа.
В настоящее время в парке отдыха ведутся работы по установке систем полива и укладка тротуарной плитки. Ранее эта территория была заброшенной и неиспользуемой.