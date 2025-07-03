Как будет выглядеть новый парк культуры и отдыха в Оше, показали чиновники

В Оше строится новый современный парк культуры и отдыха, сообщает мэрия города. Он расположен на улице Насридина Исанова.

Под зеленую зону выделено 2,6 гектара земли. Мэр Женишбек Токторбаев ознакомился с ходом работ и поручил соответствующим службам качественно и в срок завершить строительство.

Он также отметил необходимость использования запущенных, неиспользуемых земель в городе для общего пользования жителей, увеличения зеленых зон и зон отдыха.

На территории парка будут построены:

трехэтажная парковка на 156 автомашин;

поле для мини-футбола;

туалеты;

кафе для отдыхающих;

декоративная арка у главного входа.

Сейчас здесь ведутся работы по установке системы орошения и укладка брусчатки на тротуарах.