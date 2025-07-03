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Общество

Как будет выглядеть новый парк культуры и отдыха в Оше, показали чиновники

В Оше строится новый современный парк культуры и отдыха, сообщает мэрия города. Он расположен на улице Насридина Исанова.

Под зеленую зону выделено 2,6 гектара земли. Мэр Женишбек Токторбаев ознакомился с ходом работ и поручил соответствующим службам качественно и в срок завершить строительство.

Он также отметил необходимость использования запущенных, неиспользуемых земель в городе для общего пользования жителей, увеличения зеленых зон и зон отдыха.

На территории парка будут построены:

  • трехэтажная парковка на 156 автомашин;
  • поле для мини-футбола;
  • туалеты;
  • кафе для отдыхающих;
  • декоративная арка у главного входа.

Сейчас здесь ведутся работы по установке системы орошения и укладка брусчатки на тротуарах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334997/
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